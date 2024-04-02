CHP, seçimlerin tekrarlanacağı Van'a heyet gönderdi

CHP lideri Özgür Özel, Van'da seçimi büyük farkla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınıp mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesinin ardından Van'a bir heyet gönderme kararı aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ni yaklaşık 130 bin farkla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınıp mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesine tepkiler sürüyor.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bir heyet görevlendirdi. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'dan oluşuyor" ifadelerine yer verildi.