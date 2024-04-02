Bist 100
9.040,87 1%
DOLAR
32,07 -0,46%
EURO
34,58 -0,41%
ALTIN
2.332,47 0,39%

CHP, seçimlerin tekrarlanacağı Van'a heyet gönderdi

Van Büyükşehir Belediyesi'ni DEM Partili Abdullah Zeydan'dan alıp AK Partili Abdulahat Arvas'a veren YSK kararının ardından CHP, Van'a bir heyet görevlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 20:55
CHP, seçimlerin tekrarlanacağı Van'a heyet gönderdi

CHP lideri Özgür Özel, Van'da seçimi büyük farkla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınıp mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesinin ardından Van'a bir heyet gönderme kararı aldı. 

Van Büyükşehir Belediyesi'ni yaklaşık 130 bin farkla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınıp mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesine tepkiler sürüyor. 

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bir heyet görevlendirdi. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'dan oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

Gelinim Mutfakta Laz böreği tarifi: Lezzetiyle büyüleyen tatlı

Gelinim Mutfakta Laz böreği tarifi: Lezzetiyle büyüleyen tatlı

Tek şartla tek seferlik 8.240 TL nakit verilecek! Devlet yardım kesesini açtı

Tek şartla tek seferlik 8.240 TL nakit verilecek! Devlet yardım kesesini açtı

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
4
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
5
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
6
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
7
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Emekliye 10 bin değil 15 bin TL yatırılacak! O tarihlerde hesaplar şenlenecek

Tek şartla tek seferlik 8.240 TL nakit verilecek! Devlet yardım kesesini açtı

Ayda 42 bin TL maaş veriliyor, çalışan bulunamıyor! Yanında ev bile verilecek

Emekli maaşı 10 bin TL olana kira yardımı! Milyonlarca emekli kira derdinden kurtuluyor!

BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta

Avuç avuç dökülen saçları fırça gibi çıkarıyor! Saç diplerinde 20 dakika bekletmek yeterli

Gelinim Mutfakta Laz böreği tarifi: Lezzetiyle büyüleyen tatlı

e-Devlet'ten başvurana 2500 TL bayram harçlığı! Başvurmayan hakkını kaybedecek

Nisan'da da arşa çıkmaya devam! O 4 banka 150.000 TL'ye 20.114 TL ödüyor

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

Altın fiyatları füze gibi uçtu! Gram altın biriktirenler o tarihte zengin olacak!