CHP Sözcüsü Yücel'den Basın Toplantısı: 'Demokrasiyi Savunmasından Dolayı Suçlamayın'

CHP Sözcüsü Yücel, Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin seçimlerdeki demokratik kaygılarına yönelik yapılan suçlamalara sert tepki gösterdi. Yücel, "Bunları suçlamak yerine, demokrasiye sahip çıkmasının neresinden suç çıkarılıyor?" dedi.

Şehitlere Saygı ve Gazeteciye Veda

Ayrıca, Yücel, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen 12 Mehmetçiğe rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı verdi. Ünlü gazeteci Hikmet Çetinkaya'nın vefatından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Gözaltılar ve Parti İçinde Toplantılar

CHP'li üç belediye başkanının gözaltına alınmasına dikkat çeken Yücel, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılara dair bilgi vererek, "Kimse bu yaşananları normalleştirmemizi beklemesin." şeklinde konuştu. Yücel, partilerinin maruz kaldığı baskıları dile getirerek, "Bu saldırıların nedenini biliyoruz," ifadesini kullandı.

Demokrasi ve Halkın İradesi Vurgusu

Yücel, mevcut duruma karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti ve hukuktan, halkın iradesinden başka bir yol bilmediklerini kaydetti. Ayrıca, Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma açanlara "Sandıkları getirin!" diyerek çağrıda bulundu.

Asgari Ücret ve Emekli Aylıkları Üzerine Teklifler

Deniz Yücel, partileri olarak asgari ücretin ve emekli aylıklarının artırılması için Meclis'e iki ayrı kanun teklifi sunduklarını duyurdu. Yücel, AK Parti'ye bu tekliflerin gündeme alınması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.