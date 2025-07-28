CHP Sözcüsü Yücel'den Terörsüz Türkiye Komisyonuna Ait Açıklamalar

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Terörsüz Türkiye Komisyonu Üzerine Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM'de kurulacak olan "Terörsüz Türkiye" komisyonunu değerlendirirken, komisyonun işleyişinde demokrasi istemenin en doğal hakları olduğunu ifade etti. Yücel, bu bağlamda komisyonda eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınması gerektiğini vurguladı. "O yüzden komisyonda eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınacağına dair yetkili bir ağızdan bir açıklama yapılsın, biz de komisyona girelim," dedi.

MYK Toplantısı ve Orman Yangınları İle İlgili Eleştiriler

Yücel, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin farklı bölgelerinde süregeldikleri orman yangınları konusunda iktidarı eleştirdi. Yangınlara karşı yeterli önlemlerin alınmadığını belirten Yücel, "Dünyada pek çok ülke, su atma kapasitesi yüksek uçaklarla, hızlı buharlaşmayı önleyecek formüllerle müdahale ediyor. Ülkemizde ise ormanları korumak için ayrılan bütçenin kullanılmasına izin verilmiyor," şeklinde konuştu.

Yücel, Terörsüz Türkiye çalışmaları bağlamında CHP’nin komisyona katılmasını engelleyecek bir durum olmadığını dile getirirken, "Milletvekillerinin çalışması için görevlendirildiği bu komisyonda yer alacağız. Ancak, ‘Adını biz belirleriz, istediğimiz nisapla karar alırız’ gibi bir yaklaşımın içinde yer almayız," diye ekledi.

Komisyonun İşleyişi ve Temsili Konusunda Hassasiyetler

Komisyondan, Türkiye’ye olumlu katkılar sağlanacak kararların alınmasının beklendiğini ifade eden Yücel, bu işleyişte demokratik taleplerinin yerine getirilmesini istedi. "O komisyonda başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere terörden zarar gören tüm kesimlerin sigortası CHP'dir. CHP'nin olduğu yerde üniter devlet ve Anayasa tartışılmaz. CHP’nin olmadığı bir komisyonda bulunamayız," dedi.

Bir basın mensubunun CHP'nin temsilcilerini sorması üzerine Yücel, esas olarak komisyonun işleyiş biçimi ve ilkelerinin kendileri için daha önemli olduğunu vurguladı. "Demokrasi ve Adalet Komisyonu" adı altında uzun süre çalışan bir komisyonlarının bulunduğunu ifade eden Yücel, bu komisyonda görev alacak çok sayıda nitelikli arkadaşlarının olduğunu belirtti. "Eğer CHP’nin bu konudaki hassasiyetleri giderilirse, komisyonda görev alacak arkadaşlarımızın görevlendirilmesi sağlanabilir," şeklinde ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.