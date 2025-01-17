CIA Analisti Asıf Rahman, İsrail'in İran'a Misilleme Planlarını Sızdırma Suçunu Kabul Etti

CIA çalışanı Asıf Rahman, İsrail'in İran'a misilleme planlarını sızdırma suçunu kabul etti. Cezası 15 Mayıs'ta açıklanacak.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:23
CIA Analisti Asıf Rahman, İsrail'in İran'a Misilleme Planlarını Sızdırma Suçunu Kabul Etti

ABD'de CIA Çalışanından Şok İtiraf

Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti olarak görev yapan Asıf Rahman, İsrail'in İran'a yönelik misilleme planlarını sızdırma suçlamasıyla yargılandığı davada suçunu kabul etti.

Suçlama ve İlk İtiraz

34 yaşındaki Rahman, bugün Virginia'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarak, kendisine yöneltilen iki ayrı ulusal savunma bilgisini sızdırma suçlamasını ilk başta reddetti. Ancak duruşma boyunca kararını değiştiren Rahman, suçlamaları kabul ettiğini ifade etti.

Belge Sızdırma Süreci

Rahman, İsrail'in misilleme saldırı planlarına dair iki gizli belgeye erişim sağladığını ve bu bilgileri yazdırarak ikametgahına götürdüğünü belirtti. Rahman, daha sonra bu belgelerin dijital kopyalarını "bunu almaya hakkı olmadığını bildiği çok sayıda kişiye" gönderdiğini itiraf etti.

Mahkeme Süreci ve Olası Cezalar

Davaya bakan ABD Bölge Yargıcı Patricia Tolliver Giles, Rahman'ın cezasının 15 Mayıs'ta açıklanmasını kararlaştırdı. Rahman, Casusluk Yasası kapsamında karşı karşıya olduğu 20 yıla kadar hapis cezasıyla mücadele ediyor. Ancak, savcılıkla yapacağı işbirliği, cezasının azaltılmasına yol açabilir.

Gözaltı ve Bilgi Sızıntısı

ABD vatandaşı olan ve 2016'dan bu yana CIA'da çalışan Rahman, 13 Kasım'da Kamboçya'da gözaltına alınarak Guam adalarına, oradan da Virginia'ya gönderildi. Rahman'ın gizli bilgileri sızdırdığı, bilgilerin Telegram uygulamasında bir kanalda paylaşılmasının ardından gün yüzüne çıktı. Bu belgelerin, İsrail'in İran'ın 1 Ekim 2024'teki füze saldırılarına misilleme için askeri hazırlık yaptığını ortaya koyduğu bildirildi.

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