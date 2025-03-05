CIA Direktörü Ratcliffe: Ukrayna'ya İstihbarat Desteği Durduruldu

CIA Direktörü John Ratcliffe, Ukrayna'ya olan istihbarat desteğinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:10
CIA Direktörü Ratcliffe: Ukrayna'ya İstihbarat Desteği Durduruldu

CIA Direktörü Ratcliffe, İstihbarat Desteğinin Durdurulduğunu Açıkladı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Başkan Donald Trump arasında gerçekleştirilen tartışmanın ardından, Ukrayna'ya yönelik istihbarat ve askeri desteğin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Müzakereler Üzerine Açıklamalar

American Fox Business kanalına verdiği röportajda Ratcliffe, Trump'ın Zelenskiy'nin barış sürecine olan bağlılığı konusunda duyduğu soru işaretleri nedeniyle bu kararın alındığını söyledi. Ratcliffe, “Başkan Trump ‘duralım’ dedi” ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin Trump’a gönderdiği mektupta, barış müzakerelerine masaya oturmaya ve ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğu yönündeki mesajını hatırlatan Ratcliffe, bu mevzuda süreçlerin yakında normale döneceğine inandığını belirtti.

Askeri ve İstihbarat Destekleri Hakkında Beklentiler

Ratcliffe, “Dolayısıyla askeri cephede ve istihbarat cephesinde, duraklamanın ortadan kalkacağını düşünüyorum. İstihbarat paylaşımının durdurulması kararının yakında kalkacağına inanıyorum” dedi. Ayrıca, Ukrayna ile omuz omuza bu sorunu çözmek için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Geçtiğimiz cuma günü Oval Ofis'te Trump ile Zelenskiy arasında yaşanan tartışmaya değinen medyada çıkan haberlerde, Washington'un Kiev'le olan istihbarat desteklerini ve askeri sevkiyatları geçici olarak askıya aldığı aktarılmıştı.

Trump'ın Zelenskiy'ye yönelttiği “Amerikan halkına saygısızlık etti” suçlamasına karşılık, Zelenskiy özür dileyecek bir durumunun olmadığını belirtmişti. Salı akşamı ise, Trump, Zelenskiy'nin barış görüşmeleri ve nadir toprak elementleri anlaşması konusundaki niyetlerini aldığı bir mektubu kamuyla paylaştı.

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