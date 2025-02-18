CIA'nın Meksika'da Gizli Dron Operasyonları: Uyuşturucu Kartellerine Karşı Mücadele

CIA'nın Meksika'daki uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü gizli dron operasyonları ve artan askeri gözetim üzerine önemli gelişmeler.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:58
CIA'nın Meksika'da Gizli Dron Operasyonları: Uyuşturucu Kartellerine Karşı Mücadele

CIA'nın Meksika'daki Dron Operasyonları

ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA), Meksika'da uyuşturucu kartellerine ait fentanil laboratuvarlarına yönelik gizli insansız hava aracı (İHA) uçuşları yaptığı iddialarını gündeme taşıdı. New York Times'e bilgi veren yetkililer, Washington’ın Meksika’daki uyuşturucu kartellerine yönelik mevcut dron programı hakkında detaylı bilgi verdiler.

Programın Gelişimi ve Yetkiler

Bu gizli dron programının, eski ABD Başkanı Joe Biden dönemi ile başladığı belirtildi. Ancak, programın kapsamının - özellikle de eski Cumhurbaşkanı Donald Trump ve CIA Direktörü John Ratcliffe döneminde arttığı ifade edildi. Yetkililerin aktardıklarına göre, CIA'nin gizli operasyonları sırasında öldürme yetkisine sahip olmadığı, yalnızca fentanil laboratuvarlarının yerlerinin tespit edilerek Meksikalı yetkililere iletildiği kaydedildi.

Kartel Laboratuvarlarının Tespiti

Fentanil laboratuvarlarının havaya yaydığı belirli kimyasallar sayesinde, dronlar tarafından bu tesislerin kolayca yerlerinin tespit edilebildiği ve Meksikalı yetkililerden bunların kapatılması talebinde bulunulduğu belirtiliyor.

ABD Ordusunun Sınır Gözetimi

CIA'nın gizli dron programının yanı sıra, ABD ordusunun Kuzey Komutanlığı'nın da ABD-Meksika sınırında gözetimleri arttırarak U-2, RC-135 Rivet Joint ve P-8 türü insansız hava araçları ile çalışmalarını genişlettiği ifade edildi. Ancak, CIA'nın operasyonları sırasında orduya ait uçakların Meksika hava sahasına girmediğine dikkat çekildi.

Trump Yönetiminin Terörle Mücadele Politikaları

Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığında Meksika’daki uyuşturucu kartellerine karşı başkanlık emrini imzalayarak, bölgedeki bazı kartel ve suç gruplarının yabancı terör örgütü listesine alınacağını duyurmuş ve onlara karşı ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere geniş yetkilerle mücadele edeceğini belirtmişti. Meksika hükümeti de bu süreçte sınıra 10 bin asker konuşlandırma kararı almıştı.

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