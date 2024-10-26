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Cibaliya'da Yüzlerce Filistinli Zorla Sürüldü

Anadolu Ajansı, Cibaliya'da İsrail ordusu tarafından yüzlerce Filistinlinin zorla yerinden edilme anlarını kaydetti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:58
Cibaliya'da Yüzlerce Filistinli Zorla Sürüldü

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Zorla Sürgün

İsrail'in 22 gün boyunca karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun saldırılar neticesinde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yüzlerce Filistinli, zorla yerlerinden edildi.

Saldırılar 22. Günde Devam Ediyor

Görüntülerin kaydedildiği anlarda, İsrail ordusunun Cibaliya'da yaptığı ağır bombardımanın etkileri net bir şekilde gözlemleniyor. Bu durum, bölgedeki sivil halk üzerinde büyük bir etki yaratıyor.

Anadolu Ajansı'nın Görüntüleri

Anadolu Ajansı, olayları görüntüleyerek uluslararası kamuoyuna duyurdu. Bu tür insan hakları ihlallerinin yaşandığı durumlar, dünya genelinde tartışmalara sebep oluyor.

Sonuç Olarak

İsrail ordusunun uyguladığı bu cinsel baskı ve zorla sürgün, Cibaliya'daki Filistinlilerin yaşam koşullarını dramatik bir biçimde etkilemektedir.

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