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Cibaliya Mülteci Kampı: Hayalet Şehir Olma Yolunda

Cibaliya Mülteci Kampı, bir yıldır süren İsrail saldırıları sonrası yıkıma uğradı. Sakinler, yaşadıkları coğrafyanın acı gerçeklerini aktarıyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:56
Cibaliya Mülteci Kampı: Hayalet Şehir Olma Yolunda

Cibaliya Mülteci Kampı'nın Yıkımı

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı, bir yıl önce başlayan ve devam eden İsrail saldırılarının ardından adeta hayalet şehre dönmüş durumda. Kampın sakinlerinden Abdulkerim Ebu Matar, yaşanan yıkımı şu sözlerle ifade ediyor:

"Saldırıların üzerinden geçen bir yılın ardından Cibaliya'da her yer yıkık ve ölüm kokuyor."

Tarih ve Kültürel Önem

1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kurulan bu kamp, geçmişte birçok direniş hareketine tanıklık etmiştir. Savaş öncesinde 114 bin kişiye ev sahipliği yapan Cibaliya, şimdi zorunlu göçlere rağmen hâlâ yaklaşık 90 bin sakine ev sahipliği yapıyor.

Yıkımın Gölgesinde Yaşam Mücadelesi

Cibaliya'da evleri yıkılan aileler, enkazların arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Abdulkerim Ebu Matar’ın evi, çatışmalar sırasında yıkıldı. Kendisinin de belirttiği gibi, Gazze'nin kuzeyindeki yıkım oranı %80-90'a kadar ulaştı.

Ekonomik Zorluklar ve Ticaretin Çöküşü

Cibaliya'nın çarşısı, geçmişte canlı bir ticaret merkeziydi. Ancak Muhammed es-Sindavi, artık bu merkezlerin sadece yıkıntılardan oluştuğunu belirtiyor:

"Artık Cibaliya sokakları yıkılan ev ve işyerlerinin enkazlarıyla dolu."

Cibaliya'nın Direnişi

Hamid Abdulkerim Ebu Matar, Gazze'nin kuzeyinde yaşamın ne kadar zor olduğunu dile getiriyor:

"Evlerimiz, çocuklarımız, her şeyimiz gitti ama buna rağmen burada yaşamaya kararlıyız. Malımız, mülkümüz, canımız önce Allah'a sonra vatana feda olsun."

Cibaliya Mülteci Kampı, yıkım ve acıya rağmen direniş ruhunu yaşatmaya devam ediyor ve halkı için umut dolu bir geleceğin kapılarını aralamayı bekliyor.

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