Çiçeksepeti'ne soruşturma: Rekabet Kurulu Çiçeksepeti'ne soruşturma açılmasına karar verdi

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde duyurduğuna göre, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatarak ve kendi bayilerine avantaj sağlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesine aykırı davrandığı iddiasıyla yapılan ön araştırma, Kurul tarafından sonuçlandırıldı.

Ön araştırmada elde edilen veri, evrak ve sonuçları değerlendiren Kurul, delilleri önemli ve yeterli görerek Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Kurulun soruşturma kararları, soruşturma konusu olan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'a aykırı davrandıkları ve cezalandırıldıkları veya cezalandırılacakları anlamına gelmiyor.