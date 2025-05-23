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Cidde’de Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Cidde’deki Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, geleneksel lezzetlerle dolu bir gala yemeği ile kutlandı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 20:36
Cidde’de Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Cidde’de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilciliği, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde özel bir gala yemeği düzenledi.

Gala Yemeğine Yoğun İlgi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Mekke Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Enver Hacci, İİT İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, ve Türkiye’nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz başta olmak üzere birçok üst düzey görevli, Cidde’deki konsolosluk mensupları, basın temsilcileri ve iş insanları bu özel etkinlikte bir araya geldi.

Açılış Konuşmasında Vurgulanan Noktalar

Büyükelçi Uraz, yemeğin açılış konuşmasında bu yılki Türk Mutfağı Haftası temasının "Türk Mutfağı Klasikleri" olduğunu belirtirken, geleneksel Türk mutfağının sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlıklı, sürdürülebilir ve sıfır atık felsefesine uygun yapısıyla da ön plana çıktığını vurguladı.

Menüde Neler Var?

"Türk Mutfağı Klasikleri" temalı özel menü, Türk Mutfağı Haftası boyunca 27 Mayıs tarihine kadar Ciddelilerin beğenisine sunulmaya devam edecek. Bu etkinlik, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini katılımcılara tanıtmak için büyük bir fırsat sundu.

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilciliği, "Türk Mutfağı Haftası"...

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilciliği, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde özel bir gala yemeği verdi. "Türk Mutfağı Klasikleri" temalı gala yemeğine katılan Türkiye’nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz, konuşma yaptı.

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilciliği, "Türk Mutfağı Haftası"...

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilciliği, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde özel bir gala yemeği verdi. "Türk Mutfağı Klasikleri" temalı gala yemeğine katılan Türkiye’nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz, konuşma yaptı.

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