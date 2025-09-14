Çift Yumurta İkizi Okçular Lara ve Cem Günal Milli Takım Hedefinde

Antalya'da hobiyle başlayan ikiz okçular Lara ve Cem Günal, Türkiye şampiyonluklarıyla milli takımı ve dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:13
Lara ve Cem Günal, Antalya'da hobi olarak başladıkları okçulukta elde ettikleri şampiyonluklarla dikkat çekiyor. Muratpaşa ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki ikizler, milli formayı giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başlangıç ve yükseliş

Annelerinin yönlendirmesiyle Lara'nın ayağındaki rahatsızlık nedeniyle spora başlayan kardeşler, ok ve yayı 10 yaşında ellerine aldı. Özverili çalışma sayesinde Türkiye şampiyonlukları ve çeşitli madalyalar kazandılar. Milli takıma girerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyorlar.

İkiz dayanışması

Okçuluk sporcusu Lara Günal AA muhabirine, ayağındaki rahatsızlıktan dolayı okçuluğa başladığını ve ikiziyle beraber bunu bir hobi olarak düşündüklerini söyledi. Konuşması aynen şöyle:

"İkizimle okçuluğa başladığımızda hobi olarak yapacağımızı düşünmüştük, asla bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmemiştik. Hedefimiz milli takıma girmek, bazen ikizimle konuşuyorum müsabakalar nasıl geçti diye. Rakip olamıyoruz. Kız ve erkek kategorilerinde ayrılıyoruz ama antrenmanlarda yarıştığımızı oluyor."

Lara, yarışlar öncesinde birbirlerini motive ettiklerini ve tekniklerine müdahale etmediklerini vurguladı: "Beraber bu sporu yapmak güzel bir şey, en azından yanımda güvenebileceğim birisi var. Hedefim milli takıma girmek ve dünya birincisi olmak istiyorum. Bunun için her gün antrenmana geliyoruz ve 3-4 saat antrenman yapıyorum."

Cem'in perspektifi

Cem Günal ise çift yumurta ikizi oldukları için birbirlerine çok benzemediklerini, annelerinin yönlendirmesiyle başladıklarını söyledi. Sözü aynen aktarıyoruz:

"Zamanla başarılar elde ettikçe okçuluğu ciddiye almaya başladık ve o günden beri devam ediyoruz. Yarışlarda birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz. Hem takım arkadaşım hem de ikizim, onunla bir arada olmak güzel."

Cem, her gün antrenman yaptıklarını ve günde 350 ok attıklarını belirtti; kardeşiyle hedeflerinin milli takıma girip dünya şampiyonasına katılmak olduğunu ifade etti.

Antrenör değerlendirmesi

Antrenör Hatice Çetin, ikizlerin makaralı yay kategorisinde yarıştığını söyledi. Çetin, 11 yaşında ilk katıldıkları yarışta ikisinin de Türkiye dördüncüsü olduğunu, sonrasında takım halinde Türkiye şampiyonlukları elde ettiklerini anlattı. Çetin'in sözleri aynen:

"Daha sonra takım halinde Türkiye şampiyonlukları aldılar. Lara bu yıl takım halinde Türkiye şampiyonluğu, 2. ve 3. olmayı başardı. Cem de Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu. Hedefleri çok çalışıp milli takıma girmek."

