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Çiftçilerin isyanı dinmiyor! Çiftçiler Brüksel'de ortalığı ateşe verdi

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının karşısında çiftçiler, protesto gösterisi yaptı. Çiftçiler, pahalı maliyetler, yetersiz yardımlar, düşük fiyatlı ithal mallar ve sert çevre kuralları yüzünden isyan etti. Yolları trafiğe kapatan çiftçiler, saman ve lastik yakarak tepkilerini gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:19
Çiftçilerin isyanı dinmiyor! Çiftçiler Brüksel'de ortalığı ateşe verdi

Farklı Belçika çiftçi örgütlerinin daveti üzerine, Brüksel’de AB kurumlarının yakınında çok sayıda çiftçi bir araya geldi.

Yaklaşık 300 traktörle gelen çiftçiler, Brüksel’deki ana yolları ve AB tarım bakanlarının toplantısının yapılacağı yerin etrafını kapatarak trafiği durdurdu.

çiftçilerin protestosu

Rue de la Loi adlı ana yolu kapatmak için AB binalarının önüne gelen çiftçiler, polisin kurduğu barikata rastladı. Çiftçiler, barikatın önüne bir kamyon doldurdukları eski lastik ve saman balyalarını boşaltıp yaktı.

Torpil ve sloganlarla eylem yapan çiftçilerin yakıp bıraktığı lastik ve saman balyalarını Belçika polisine TOMA’lar engel olmaya çalıştı.

çiftçilerin protestosu

Ukrayna ve diğer bölgelerden gelen ucuz tarım ve gıda ürünlerinin alınmamasını talep eden çiftçiler, AB’nin MERCOSUR adlı grubun üyeleri olan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay ile sürdürdüğü serbest ticaret anlaşması görüşmelerini durdurmasını, AB’nin tarım politikalarını yenilemesini, AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde belirlenen sıkı çevre amaçlarının esnetilmesini istiyor.

çiftçilerin protestosu

Çiftçiler, son zamanlarda hayata geçirilen tarım politikalarından memnun değil. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan gibi birçok AB ülkesinde çiftçiler, seslerini duyurmak için eylem yapıyor.

Birliğin tarım politikaları, çiftçilerin Avrupa’nın her yerinde tepki gösterdiği konulardan biri. Çiftçiler, piyasa düzenlemelerinin karışıklığı, doğayı koruma amaçları, yardımlarda yapılan kısıntılar, enerji, yakıt ve gübre fiyatlarının yüksekliği, gübre ve pestisit kullanımına konulan kısıtlamalar, Ukrayna’dan ithal edilen düşük maliyetli tahıllar ve su tasarrufu önlemleri gibi sorunlarla karşı karşıya.

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