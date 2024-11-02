Çiğ Süt Primi Yıl Sonu İçin 1 Lira Olacak

Yıl Sonu Çiğ Süt Primi Duyurusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılın son 3 ayı için çiğ süt priminin litre başına 1 lira olacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, bu dönemin ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayacağını belirtti.

Çiftçilerle İstişare

Bakan Yumaklı, Elmadağ'da çiftçilerle bir araya gelerek, Cuma buluşmaları kapsamında Türkiye’nin farklı yerlerindeki üreticilerle yüz yüze görüşmelerine devam ettiklerini dile getirdi. Yumaklı, bu buluşmalar aracılığıyla üretim sorunlarını çözmeyi ve yeni sorunlar çıkmaması için gerekli önlemleri almayı hedeflediklerini ifade etti.

Desteklerin Artışı

Yumaklı, tarımsal üretime yönelik desteklerin gelecek yıl 91 milyar liradan 135 milyar liraya yükseleceğine dikkat çekti. Bu desteklerin, üreticilerin daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmesi için en etkili şekilde kullanılacağını belirtti.

Üretim Potansiyeli

Türkiye’nin üretim potansiyelinin geliştirilmesi gerektiğine değinen Yumaklı, "Bu yeni dönemde daha büyük bir azimle üretimimizi artıracağız inşallah," diyerek sözlerini tamamladı.

Piyasa Regülasyonu

Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren özellikle süt fazlalığıyla oluşan sorunlar üzerine, Et ve Süt Kurumu'nun piyasa regülasyonu görevini yerine getirmeye başladığını belirten Bakan Yumaklı, yaklaşık 50 bin ton sütü piyasadan çekerek alımlara devam edeceklerini ifade etti. Süt priminin artırılmasıyla bu dönemde hem piyasa regülasyonu sağlanacak hem de üreticilere destek sunulmuş olunacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elmadağ'ın Yeşildere Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi. Bakan Yumaklı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elmadağ'ın Yeşildere Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi. Bakan Yumaklı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.