Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası

Çiğdem Yaylası beyaza büründü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bin 400 rakımda yer alan yaylada, yağan karla birlikte oluşan hafif sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yaylaya çıkan vatandaşlar, manzarayı cep telefonu kameraları ile ölümsüzleştirdi.
SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE BULUNAN ÇİĞDEM YAYLASI, GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA ÖRTÜYLE KAPLANDI.