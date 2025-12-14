DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.842.605,28 0,09%

Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bin 400 rakımlı Çiğdem Yaylası, gece başlayan karla beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:46
Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası

Çiğdem Yaylası beyaza büründü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bin 400 rakımda yer alan yaylada, yağan karla birlikte oluşan hafif sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yaylaya çıkan vatandaşlar, manzarayı cep telefonu kameraları ile ölümsüzleştirdi.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE BULUNAN ÇİĞDEM YAYLASI, GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞININ...

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE BULUNAN ÇİĞDEM YAYLASI, GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA ÖRTÜYLE KAPLANDI.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE BULUNAN ÇİĞDEM YAYLASI, GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞININ...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de 4 bin 500 Yıllık Kurutulmuş Meyveler: Elma, Üzüm ve Kızılcık
2
Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası
3
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
4
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
5
Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle 20 Uluslararası, 4 Ulusal Seviyede Aranan Suçlu Türkiye’ye Getirildi
6
Rıfat Ilgaz anısına sempozyum ve Yılın Yazarı Öykü Ödülü Nilüfer’de verildi
7
Malazgirt'te Dev Yaban Domuzu Sürüsü Nurettin Köyü'nde Görüntülendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama