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Çin, AB'ye Ekonomik Şoklara Hazırlıklı Olduğunu Bildirdi

Çin, Trump'ın ek tarifelerine karşı hazırlıklığını ve uluslararası ticaretin istikrarı için AB ile iş birliği gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:49
Çin, AB'ye Ekonomik Şoklara Hazırlıklı Olduğunu Bildirdi

Çin, Trump Döneminin Ekonomik Belirsizliklerine Cevap Verdi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın artan gümrük vergilerine ve %50 ek tarife tehdidine karşı dış ekonomik şoklara hazırlıklı olduğunu duyurdu.

Çin Hükümetinden Önemli Açıklama

Devlet Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li Çiang, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin tarife politikasının yol açtığı belirsizliklere karşı ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Li, "Dış şoklara karşı hazırlıklıyız ve bunun için gerekli tüm politika araçlarına sahibiz," diyerek Çin'in mevcut ekonomik durumunu değerlendirirken, çeşitli belirsizlik faktörlerini de göz önünde bulundurduğunu söyledi.

Uluslararası Ticaret Kuralları ve Adalet

Başbakan, Çin'in alacağı tedbirlerin yalnızca kendi egemenliği ve güvenliğini korumakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası ticaret kurallarını, eşitlik ve adalet ilkelerini savunacağını belirtti.

ABD'nin Tarife Politikası ve Çin'in Tepkisi

Öte yandan, Trump 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen ürünlere ek gümrük vergileri getiren bir karara imza atmış ve bu vergilerin 9 Nisan itibarıyla uygulanacağını duyurmuştu. Bu kararın ardından, ABD’nin Çin’e %10 baz tarife ekleyerek toplamda %34 ek gümrük tarifesi uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

Çin, bu artırılan tarifelere karşı benzer oranlarda yanıt vererek %34'lük karşı tarifeler uygulayacağını duyurdu. Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açtığını, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına sınırlama getirdiğini ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıkladığını aktardı.

Trump, 8 Nisan’a kadar Çin’in %34'lük ek tarife artışını geri çekmemesi durumunda, %50 ek tarife getirme tehdidinde bulunmuş ve planlanan görüşmeleri iptal edeceğini belirtmişti. Ancak Çin, Trump'ın bu tehditine karşı geri adım atmayacağını ve haklarını korumak için kararlı adımlar atmaya devam edeceğini bildirdi.

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