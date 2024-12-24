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Çin, ABD'nin 2025 Savunma Yasasını Protesto Etti

Çin, ABD'nin 2025 Ulusal Savunma Yetki Yasasını, olumsuz içerikleri nedeniyle diplomatik yollarla protesto etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:04
Çin, ABD'nin 2025 Savunma Yasasını Protesto Etti

Çin, ABD'nin Savunma Yasağına Sert Tepki Gösterdi

Çin, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren 2025 Ulusal Savunma Yetki Yasasını, içeriğindeki sözde olumsuz ifadeler nedeniyle diplomatik kanallar aracılığıyla protesto etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklamalar

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning bu yasayı eleştirerek, ABD'nin Çin tehdidini abarttığını ve Tayvan'a askeri destek vermeyi sürdürdüğünü savundu. Mao, ABD'nin devlet gücünü kötüye kullanarak Çin'in teknolojik ve ekonomik kalkınmasına yönelik bir hedef belirlediğini ifade etti.

Mao, yasanın, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini zedelediğinin altını çizerken, aynı zamanda Çin ile ABD arasındaki ikili ilişkileri istikrara kavuşturma çabalarına zarar verdiğini vurguladı. Bu sebeple, Çin’in ABD yönetimini diplomatik yollarla protesto ettiğini duyurdu.

Çağrılar ve İddialar

Mao, Washington yönetimini, tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye uymaya davet ederek, Tayvan'ı silahlandırma çabalarına son vermesini istedi. Ayrıca, ABD'yi Soğuk Savaş zihniyetinden sıyrılmaya ve Çin'in gelişimini objektif bir perspektifle değerlendirmeye çağırdı.

Buna ek olarak, BPMao, bilim, teknik ve ekonomi ile ilgili konuların siyasallaştırılmasına karşı olduklarını belirterek, Çin'in egemenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacaklarını açıkladı.

Yasanın Maddeleri

ABD hükümetinin 2025 mali yılı için savunma harcamalarını gerekçelendirdiği yasada Pasifik Caydırıcılık Girişimine 15,5 milyar dolar ayrıldığı, ayrıca Tayvan'ın kendini savunmasına destek için de 300 milyon dolar bütçe ödeneği tahsis edildiği bilgisi yer aldı.

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