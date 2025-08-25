DOLAR
41 0,35%
EURO
48 0,66%
ALTIN
4.446,7 -0,34%
BITCOIN
4.598.932,62 0,43%

Çin: ABD'nin 'Seyrüsefer Serbestliği' Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda 'Gambot Diplomasisi'

Çin Deniz İşleri Enstitüsü, ABD'yi Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'ndaki FONP operasyonlarıyla diğer ülkelerin haklarını tehdit etmek ve askeri baskı uygulamakla suçladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:15
Çin: ABD'nin 'Seyrüsefer Serbestliği' Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda 'Gambot Diplomasisi'

Çin'den ABD'ye 'seyrüsefer serbestliği' suçlaması

Çin Deniz İşleri Enstitüsü, yayımladığı hukuki değerlendirme raporunda ABD donanmasının Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestliği operasyonlarını (FONP) eleştirdi. Raporda, Washington'ın bu operasyonlarla diğer ülkelerin meşru haklarını tehdit ettiği ve askeri gücünü baskı aracı olarak kullandığı iddia edildi.

Rapor, ABD'nin 'seyrüsefer serbestliği' iddiasının uluslararası hukuk temellerinden yoksun olduğunu, bu kavram içine kendi ürettiği tanımları ve standartları dâhil ederek uygulamada çelişkiler yarattığını öne sürdü. Raporda ayrıca ABD'nin sıkça kullandığı 'uluslararası sular' ve 'açık deniz koridorları' ifadelerinin çağdaş deniz hukukunda karşılığının olmadığı belirtildi.

Gambot diplomasisi

Rapor, Washington'ın söz konusu uygulamalarını 'gambot diplomasisi' yaklaşımıyla ilişkilendirerek, ABD'nin uluslararası hukukun gelişimi ve yorumlanmasını çarpıttığını ileri sürdü. Buna göre ABD, seyrüsefer serbestliği kavramını ulusal çıkarları ve jeopolitik stratejileri doğrultusunda kullanarak bölgesel barış ve deniz düzeni açısından tehdit oluşturuyor.

Rapor, ABD'nin 'uçuş serbestisi' kavramını da kötüye kullandığını, bunun sonucunda ülke hava savunma tanımlama bölgeleri (ADIZ) ihlallerinin yaşandığını kaydetti. Metinde, Amerikan askeri uçaklarının Çin'in Doğu Çin Denizi ADIZ'ında ve Tayvan Boğazı'nda uçmasına rağmen Washington yönetiminin Çin savaş uçaklarının Japonya, Güney Kore ve ABD'nin ilan ettiği ADIZ bölgelerindeki uçuşlarını 'ihlal' ve 'provokasyon' olarak niteleyerek çifte standart sergilediği vurgulandı.

Washington'a doğrudan yanıt

Rapor, ABD Savunma Bakanlığının 11 Ağustos tarihli 'Seyrüsefer Özgürlüğü' raporuna doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor. Çin tarafı, Washington'ın kendi raporunda Çin'in yabancı askeri gemilerin karasuları, deniz taban hatları ve Güney Çin Denizi gibi tarihsel egemenlik haklarına sahip bölgelerden geçişi için izin talep etmesini 'denizlerde aşırı egemenlik iddiaları' olarak nitelemesini eleştirdi.

Tayvan ve Güney Çin Denizi

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvanı topraklarının bir parçası sayıyor ve Tayvan Boğazını 'kara suları' olarak görüyor; bu nedenle başka ülkelerin bölgedeki seyir ve keşif faaliyetlerine karşı çıkıyor. Bu tür hareketler bölgedeki gerginlikleri artırıyor.

Güney Çin Denizi, 1947'de yayımlanan haritayla Çin'in bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiası ortaya koyduğu, yer altı kaynakları açısından zengin ve Filipinler, Vietnam, Brunei ile Malezya'nın hak iddia ettiği bir alan olarak uzun süredir ihtilaf konusu. Çin'in adalarda üsler inşa etmesi ve bölgedeki sivil gemi filolarıyla varlık göstermesi hem bölge ülkelerinin hem de ABD'nin tepkisini çekiyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Fajon'dan Gazze çağrısı: Acil ve kalıcı ateşkes şart
3
CHP'den İstanbul Adalet Sarayı'nda İBB Soruşturmalarına Tepki
4
Bakan Yaşar Güler'den Ahlat Komando Taburuna Ziyaret
5
Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
6
AJet'ten rekor: 24 Ağustos'ta 503 sefer, 88 bin 462 yolcu
7
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz Mesajı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan