Çin, ABD'nin Tayvan'a Silah Satışını Protesto Etti

Çin'den ABD'ye Sert Tepki

Çin, ABD'nin Tayvan'a, karadan havaya füze sistemi ve radar donanımlarıyla birlikte yaklaşık 2 milyar dolar değerinde silah satışına onay vermesine şiddetle itiraz etti. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu satışın ülkenin egemenliğine ciddi zararlar vereceğini, Çin-ABD ilişkilerini olumsuz etkilediğini ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Diplomatik Protesto

Açıklamada, Pekin'in, bu silah satışının, "tek Çin" ilkesine ve özellikle de Tayvan'a uzun süreli silah satmama taahhüdü içeren 17 Ağustos 1982 bildirisine aykırı olduğunu savundu. Çin, ulusal güvenliğini sağlamak için gerektiğinde her türlü önlemi alacağına dikkat çekti ve Washington yönetimini diplomatik kanallar aracılığıyla protesto etti.

Tayvan'ın Yanlış Mesajı

Çin'in açıklamasında, Tayvan'a silah satışının, bağımsızlık yanlısı gruplara olumlu bir sinyal verdiği ifade edildi. Bu bağlamda, ABD'nin Tayvan'a silah satışını derhal durdurması gerektiği vurgulandı.

Satış Detayları

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) ve radar sistemleri olan AN/TPS-77 ile AN/TPS-78'in Tayvan'a satışı için onay verdiğini duyurdu. Toplam satışın, 1 milyar 160 milyon dolar füzelere ve 828 milyon dolar radar sistemlerine ayrıldığı bildirildi.

Tayvan Savunmasından Destek

Tayvan Savunma Bakanlığı, söz konusu silah satışının memnuniyetle karşılandığını belirtti. Özellikle, Ukrayna'da başarıyla test edilmiş olan NASAMS sisteminin, Tayvan'ın hava savunma kapasitesini artıracağına vurgu yapıldı.

Olası Yaptırımlar

Çin, silah sistemlerinin üreticisi olan Amerikan şirketlerine yaptırım uygulama yoluna gidebilir. Bu kapsamda, daha önce birçok Amerikan savunma sanayi firması, Tayvan'a silah satışları nedeniyle yaptırımlarla karşılaşmıştı.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte 1949'dan beri fiili bağımsızlık durumu taşırken, iki taraf arasındaki gerginlik devam etmektedir. Pekin, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'a silah satmasına karşı çıkarak "tek Çin" ilkesini savunmakta.