DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.302.379,12 0,14%

Çin, ABD'nin Tayvan'a Silah Satışını Protesto Etti

Çin, ABD'nin Tayvan'a 2 milyar dolarlık füze satışı onayına tepki gösterdi, ulusal egemenlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:24
Çin, ABD'nin Tayvan'a Silah Satışını Protesto Etti

Çin'den ABD'ye Sert Tepki

Çin, ABD'nin Tayvan'a, karadan havaya füze sistemi ve radar donanımlarıyla birlikte yaklaşık 2 milyar dolar değerinde silah satışına onay vermesine şiddetle itiraz etti. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu satışın ülkenin egemenliğine ciddi zararlar vereceğini, Çin-ABD ilişkilerini olumsuz etkilediğini ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Diplomatik Protesto

Açıklamada, Pekin'in, bu silah satışının, "tek Çin" ilkesine ve özellikle de Tayvan'a uzun süreli silah satmama taahhüdü içeren 17 Ağustos 1982 bildirisine aykırı olduğunu savundu. Çin, ulusal güvenliğini sağlamak için gerektiğinde her türlü önlemi alacağına dikkat çekti ve Washington yönetimini diplomatik kanallar aracılığıyla protesto etti.

Tayvan'ın Yanlış Mesajı

Çin'in açıklamasında, Tayvan'a silah satışının, bağımsızlık yanlısı gruplara olumlu bir sinyal verdiği ifade edildi. Bu bağlamda, ABD'nin Tayvan'a silah satışını derhal durdurması gerektiği vurgulandı.

Satış Detayları

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) ve radar sistemleri olan AN/TPS-77 ile AN/TPS-78'in Tayvan'a satışı için onay verdiğini duyurdu. Toplam satışın, 1 milyar 160 milyon dolar füzelere ve 828 milyon dolar radar sistemlerine ayrıldığı bildirildi.

Tayvan Savunmasından Destek

Tayvan Savunma Bakanlığı, söz konusu silah satışının memnuniyetle karşılandığını belirtti. Özellikle, Ukrayna'da başarıyla test edilmiş olan NASAMS sisteminin, Tayvan'ın hava savunma kapasitesini artıracağına vurgu yapıldı.

Olası Yaptırımlar

Çin, silah sistemlerinin üreticisi olan Amerikan şirketlerine yaptırım uygulama yoluna gidebilir. Bu kapsamda, daha önce birçok Amerikan savunma sanayi firması, Tayvan'a silah satışları nedeniyle yaptırımlarla karşılaşmıştı.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte 1949'dan beri fiili bağımsızlık durumu taşırken, iki taraf arasındaki gerginlik devam etmektedir. Pekin, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'a silah satmasına karşı çıkarak "tek Çin" ilkesini savunmakta.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gana Hükümeti Silahlı Örgütler İddialarını Reddetti
2
Tel Aviv'de Kamyonla Yaralama Olayı
3
İran Lideri Hamaney'den İsrail Saldırısına Yanıt
4
Mersin Sahilinde Kavga: Ciple Yarası Olayı
5
Trump: "Harris Dünyayı Savaşa Sürükleyecek"
6
Düzce Torkul Göleti Sonbaharın Büyüsüyle Ziyaretçilerini Bekliyor
7
Düzce Kaynaşlı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek