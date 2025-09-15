Çin: ABD'nin Venezuela Açıklarındaki Askeri Operasyonları 'Barışı Tehdit Ediyor'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin Karayipler ve Venezuela açıklarındaki askeri konuşlanma ve operasyonlarının bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Çin'in tepkisi

Lin, ABD'nin son günlerde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele adı altında bölgeye askeri güç sevk ettiğini; bir Venezuela gemisini batırıp denizcileri öldürdüğünü iddia ettiğini ve bir Venezuela balıkçı teknesini alıkoyarak gerilimi tırmandırdığını belirtti. Sözcü şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin bu hamleleri bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ediyor, diğer ülkelerin egemenliğini, güvenliğini, meşru haklarını, çıkarlarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyor."

Lin, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirme çabalarını desteklediklerini ancak tek taraflı güç istismarına ve her ne bahaneyle olursa olsun Venezuela'nın iç işlerine müdahaleye karşı olduklarını vurguladı. Çin, ABD'ye seyrüsefer güvenliği ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve özgürlüklere zarar verilmemesi ile uyuşturucu bahanesiyle bölgesel barışın ve istikrârın altının oyulmaması çağrısında bulundu.

Bölgedeki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Bu kapsamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.