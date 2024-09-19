Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi için İki Yeni Uydu Fırlattı

Çin, BeiDou Uydu Sistemi için İki Yeni Uydu Fırlattı

Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'nin (BDS) parçası olarak iki yeni uyduyu başarıyla uzaya gönderdi. Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, bu uydular, Long March-3B taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Yeni Uyduların Önemi ve Aktif Durumları

Bu yeni uydular, BeiDou ağının 59. ve 60. parçaları olarak yörünge testlerinin tamamlanmasının ardından aktif hale getirilecek. Fırlatma işlemi, Long March roketleriyle gerçekleştirilen toplam 535'inci başarılı taşıma görevi olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin GPS Bağımlılığını Azaltma Hedefi

Çin hükümeti, askeri alanlarda ABD'nin küresel konumlama sistemi GPS'e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla BDS'yi geliştirmeye odaklanmıştır. BDS'nin ilk uydusu, 2000 yılında fırlatılarak bu sistemin temelleri atılmıştır. İlk olarak dört uydudan oluşan "BDS-1" ağı ile başlayan süreç, daha sonra 26 uydudan oluşan "BDS-2" ve 40 uyduluk "BDS-3" ağlarıyla genişletilmiştir.

Gelecek Planları: BDS-4

Yeni nesil uydu ağı olarak bilinen "BDS-4" sisteminin ise 2035 yılına kadar devreye alınması planlanmaktadır. Bu süreç, Çin'in uzay teknolojisindeki ilerlemesini bir kez daha göstermektedir.