Çin CERES-1 Roketiyle 8 Uyduyu Uzaya Fırlattı

Çin, 8 Uyduyu Uzaya Fırlattı

Çin, Galactic Energy tarafından geliştirilen ilk özel taşıyıcı roketi CERES-1 ile toplamda 8 uyduyu uzaya başarılı bir şekilde gönderdi. Çin resmi haber ajansı Xinhua tarafından aktarılan bilgilere göre, Yünyao-1 serisi 55, 56, 57, 58, 59 ve 60 uyduları ile AIRSAT 06 ve 07 uyduları, ülkenin kuzeybatısında bulunan Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Başarılı Fırlatma Görevi

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşmeyi başardı. Bu fırlatma, CERES-1 roketiyle gerçekleştirilen 17'nci başarılı taşıma görevi oldu.

CERES-1 Roketi Hakkında

Uzunluğu 19 metre ve çapı 1,4 metre olan CERES-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne kadar 350 kilogram yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bu roketle birlikte toplamda 71 uydu yörüngeye taşındı.

Çin'in Uzay Programında Yeni Gelişmeler

Geleneksel olarak, Çin'in uzay programı, kamuya ait olan Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri ile yürütülmektedir. Ancak son yıllarda, dünya genelinde özel sektördeki uzay roketi üretimine ilginin artmasıyla birlikte, Pekin yönetiminin de özel sektör girişimlerini desteklediği gözlemleniyor.

Özel Sektör Girişimleri

Galactic Energy dışında, Çin'deki diğer özel şirketler arasında i-Space 'in SQX-1Y1, Space Pioneer 'ın TL-2 Y1, Landspace 'in Cuçüe-2 (ZQ-2) ve Orienspace 'in Gravity-1 roketleri ile gerçekleştirdikleri fırlatmalar dikkat çekiyor.