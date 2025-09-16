Çin'de 4 general Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) mensubu dört generalin, yasama meclisi olan Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldığı bildirildi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinin geçen haftaki yasama oturumuna ilişkin yapılan açıklamada, eski Halk Silahlı Polis Gücü Komutanı Orgeneral Vang Hunning, eski Halk Silahlı Polis Gücü Lojistik Dairesi Başkanı Korgeneral Cang Lin, Merkezi Askeri Komisyonun Müşterek Lojistik Destek Gücünün eski siyasi komiseri Korgeneral Gao Daguang ile Doğu Cephesi Komutanlığının eski siyasi komiseri Vang Cıbin'in meclis üyeliklerine son verildiği ifade edildi.

Komutanların meclis üyeliğinden çıkarılmasının, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlandığı kaydedildi.

Üyelikteki değişiklik ve sayısal etkisi

Dört generalin üyelikten çıkarılmasıyla, Çin Ulusal Halk Kongresinin Mart 2023'te başlayan yeni döneminde üyelikten azledilen generallerin sayısı 20'ye yükseldi. Meclisteki askeri delegasyonun üye sayısı ise 281'den 261'e geriledi.

Bu dönemde toplamda 6 orgeneral, 12 korgeneral ve 2 tümgeneral üyelikten çıkarıldı.

Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son iki yılda çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edildi, meclis üyeliklerinden azledildi.

2023'te Roket Kuvvetleri, 2024'te ise Donanım Geliştirme Dairesi soruşturmaların odağı olmuştu. Soruşturma süreçlerinin ardından, bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu ordudan ve partilerinden ihraç edilerek rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmıştı.

Öte yandan, Çin ordusunu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Amiral Miao Hua da benzer bir akıbetle karşılaşmış; Komisyonun Başkan Yardımcısı ve Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Hı Veydong'un da soruşturulduğu iddia edilmişti.