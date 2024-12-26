Çin'de İki General Ulusal Halk Kongresi Üyeliğinden Çıkarıldı

Çin'de Önemli Bir Gelişme: İki General Üyelikten Çıkarıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) bünyesinde görev yapan korgeneral You Haytao ve koramiral Li Pıngçıng, Çin'in yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldıkları bildirildi. Bu durum, düzenlenen yasama oturumunun ardından Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi tarafından duyuruldu.

Disiplin İhlali Gerekçesiyle Üyelikten Çıkarıldılar

You ve Li'nin meclis üyeliklerinin sona erdirilmesinin nedeni olarak "kanunları ve disiplini ciddi ihlal" şüphesi gösterildi. Bu tür bir ifade, Çin'deki devlet dairelerinde yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında sıkça karşılaşılan bir terimdir.

Geçmişteki Görevleri

66 yaşındaki You, 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevine atanmış ve daha önce Doğu Cephesi Komutanlığında da görev yapmıştır. 61 yaşındaki Li ise, Güney Cephe Donanma Komutanlığına atanmasının ardından Kuzey Deniz Filosu Kurmay Başkan Yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur.

Yolsuzluk Soruşturmaları ve Son Gelişmeler

Çin'de gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmaları, son iki yıl içerisinde birçok üst düzey askerin ordudan ve partiden ihraç edilmesine yol açtı. Özellikle, Roket Kuvvetleri ve Donanım Geliştirme Dairesi üzerinde yoğunlaşan soruşturmalar sonucunda iki eski Savunma Bakanı, Vey Fınghı ve Li Şangfu, askeri görevlerinden uzaklaştırıldılar. Ayrıca, son günlerde Amiral Miao Hua hakkında da "disiplini ciddi ihlal" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kara Kuvvetleri'nde Belirsizlik

Geçtiğimiz Eylül ayında, kamu etkinliklerine katılmayan Korgeneral Dıng Cıping de Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden azledilmişti. Kara Kuvvetleri'nin ideolojik eğitiminden sorumlu siyasi komiserlik görevine, Hava Kuvvetleri'nden bir general atanmış ancak yeni görevine geçiş yapmayan eski siyasi komiserin durumu belirsizliğini koruyor.