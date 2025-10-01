Çin'de Ulusal Gün: Pekin'de 76. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıldönümü Ulusal Gün, Pekin'de resepsiyon, özel ışıklandırma ve Tiananmın Meydanı'ndaki geleneksel bayrak töreniyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 08:02
Çin'de Ulusal Gün: Pekin'de 76. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Çin'de Ulusal Gün: Pekin'de 76. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. yıl dönümü olan Ulusal Gün, başkent Pekin'de tören ve etkinliklerle kutlandı.

Tören ve Etkinlikler

Dün akşam Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resepsiyonun ardından, meclisin yer aldığı Tienanmın Meydanı özel ışıklandırma ve dekoratif malzemelerle donatıldı.

Meydanda, ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'un portresinin bulunduğu, 'Yasak Şehir' olarak bilinen eski İmparatorluk Sarayı'nın kemerli güney duvarı aydınlatılırken, meydanın ortasına Ulusal Gün için dev bir çiçek buketi yerleştirildi.

Bu sabah meydanda gerçekleştirilen geleneksel bayrak töreninde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerlerinden oluşan tören kıtası Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı'nı göndere çekti.

Tarihçe

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan iç savaşta, Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri, Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile çatıştı. Kazanan komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etti.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Ulusal Gün: Pekin'de 76. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları
2
Adıyaman'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Hınan'da Hexin Kimya Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 5 İşçi Öldü
4
NATO, Estonya'ya Giren Rus Jetlerini Durdurdu
5
Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
6
İzmir'de Bariyere Çarpan Motosiklet Sürücüsü Öldü
7
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar