Çin'de Ulusal Gün: Pekin'de 76. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. yıl dönümü olan Ulusal Gün, başkent Pekin'de tören ve etkinliklerle kutlandı.

Tören ve Etkinlikler

Dün akşam Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resepsiyonun ardından, meclisin yer aldığı Tienanmın Meydanı özel ışıklandırma ve dekoratif malzemelerle donatıldı.

Meydanda, ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'un portresinin bulunduğu, 'Yasak Şehir' olarak bilinen eski İmparatorluk Sarayı'nın kemerli güney duvarı aydınlatılırken, meydanın ortasına Ulusal Gün için dev bir çiçek buketi yerleştirildi.

Bu sabah meydanda gerçekleştirilen geleneksel bayrak töreninde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerlerinden oluşan tören kıtası Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı'nı göndere çekti.

Tarihçe

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan iç savaşta, Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri, Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile çatıştı. Kazanan komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etti.