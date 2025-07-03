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Çin'den Avrupa'ya Nadir Toprak Elementleri İhracatında Sorun Yok

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, nadir toprak elementleri ihracatında sorun olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 20:58
Çin'den Avrupa'ya Nadir Toprak Elementleri İhracatında Sorun Yok

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Nadir Toprak Elementleri Açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yüksek teknoloji üretiminde hayati öneme sahip nadir toprak elementlerinin ihracatının, Çin ile Avrupa arasındaki ticaret ilişkilerinde sorun teşkil etmeyeceğini açıkladı.

Berlin Görüşmeleri Sonrası Açıklamalar

Vang, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Berlin'deki görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, nadir toprak elementleri ihracatına getirilen olası kısıtlamaların, Çin'in egemen hakkı olduğunu belirtti. Bu elementlerin, hem sivil hem de askeri uygulamalar için kritik öneme sahip olduğuna dikkate çekti.

Nadir toprak elementleri çift kullanımlı ürünlerdir” diyen Vang, “Bu nedenle gerekli ihracat kısıtlamaları getirilmelidir.” ifadesini kullandı.

Avrupalı Politicilerin Endişelerine Yanıt

Avrupalı politikacıların, Çin’in nadir toprak elementlerini jeopolitik bir araç olarak kullanabileceğine dair duydukları kaygıları reddeden Vang, “Bu, egemenliğimizin bir parçası ve uluslararası alanda yaygın bir uygulamadır. Uluslararası sorumluluğumuzu yerine getirerek dünya barışına katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Almanya'nın Ticaret Vizyonu

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise, Berlin’in açık pazarlar ve serbest ticaret ilkelerine dayanarak Çin ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istediğini vurguladı. Ancak, bu ticaretin gelişmesi için adil rekabet ve karşılıklılık şartlarını da ön plana çıkardı.

Wadephul, “Maalesef şirketlerimiz, nadir toprak elementlerine yönelik tek taraflı ve genellikle şeffaf olmayan ihracat kısıtlamaları konusunda çok endişeliyiz. Bu belirsizlik, ticari ilişkilerimize zarar veriyor.” dedi.

Wadephul, “Bireysel çözümler yeterli olmayacak, bu nedenle gerginliklerin azaltılması için sürdürülebilir çözümler bulmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Berlin'de bir araya...

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Berlin'de bir araya geldi. Johann Wadephul ve Wang Yi, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Berlin'de bir araya...

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Berlin'de bir araya geldi. Johann Wadephul ve Wang Yi, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

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