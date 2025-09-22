Çin'den Filistin'in Haklarının Güvence Altına Alınması Çağrısı

Çin, savaş sonrası süreçte Filistin'in meşru haklarının güvenceye alınmasını, Gazze'de ateşkes ve iki devletli çözümün uygulanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:07
Çin'den Filistin'in Haklarının Güvence Altına Alınması Çağrısı

Çin'den Filistin'in haklarının güvence altına alınması çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıma kararını değerlendirirken, savaş sonrası süreçte Filistin'in haklarına vurgu yaptı.

Sözcü Guo, 'Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi' ilkesinin uygulanmasının önemine işaret ederek, 'Savaş sonrası yönetim ve yeniden inşa düzenlemelerinde Filistin'in meşru ulusal hakları güvenceye alınmalı, iki devletli çözüm hayata geçirilmeli.' dedi.

Gazze'nin Filistin halkına ait ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Guo, 'Gazze'de kapsamlı bir ateşkese varılmalı ve insani felaket azami aciliyetle dindirilmeli.' ifadelerini kullandı.

ABD'ye çağrı

Guo, adını anmadan ABD'yi hedef alan bir çağrıda bulunarak, 'İsrail üzerinde özel etki sahibi olan ülkenin, sorumluluğunu yerine getirmek üzere adım atması gerekiyor.' şeklinde konuştu. Çinli sözcü, Gazze'de ateşkesi sağlamak, Filistinlilerin meşru ulusal haklarını yeniden kazanmasını desteklemek ve soruna adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Filistin'in tanınması

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz hükümetleri dün arka arkaya Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını duyurdu. Söz konusu ülkelerle birlikte Filistin'i tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin sayısı 151'e yükselmişti.

Öte yandan aralarında Malta, Lüksemburg, Fransa, Belçika ve Ermenistan'ın olduğu bazı ülkeler de New York'ta 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 80. BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Filistin'i tanıma kararlarını açıklamayı planladıklarını bildirmişti.

