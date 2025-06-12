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Çin'den Gana'ya Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Yeni Sanayi Projesi

Çin, Gana'nın ihracatında gümrük vergisini sıfıra çekerek elektrikli otomobil üretim tesisi kuracak.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 21:38
Çin'den Gana'ya Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Yeni Sanayi Projesi

Çin, Gana ile Gümrük Vergisinde Tarihî Anlaşma Sağladı

Çin, Gana'dan yapılan tüm ihracat ürünlerinde yüzde sıfır gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu. Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, bu önemli gelişmeyi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Stratejik İkili İşbirliği

Ablakwa, geçtiğimiz günlerde Çin’in Changsha kentinde düzenlenen Çin-Afrika Zirvesi kapsamında, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile oldukça "verimli ve etkili" görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan diplomatik temasların ardından, Gana’dan Çin’e yönelik tüm ihracat ürünlerinde gümrük tarifelerinin sıfıra çekildiğini açıkladı.

Çin, şu anda Gana'nın en büyük ticaret ortağı konumunda. Bakan Ablakwa, 2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 11 milyar doları aşmasını beklediklerini ifade etti.

Ticaretin Artması ve Yeni Projeler

"Bu gümrük vergisi muafiyeti, ticareti artıracak, istihdam yaratacak ve daha fazla Ganalı girişimcinin ortaya çıkmasına vesile olacaktır" diyen Ablakwa, Çin'in ayrıca Gana'da yeni sanayi projeleri başlatma noktasında işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

Elektrikli Otomobil Üretimi İçin Mutabakat

Görüşmeler sonucunda, tarafların Gana’nın stratejik lityum rezervlerine dayalı olarak ülkede bir elektrikli otomobil üretim tesisi kurulması konusunda da mutabakata vardığını açıkladı. Bu projenin, Gana’nın sanayi alanında atılım yapmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Çin’in Changsha kentinde düzenlenen Çin-Afrika Zirvesi kapsamında, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi...

Çin’in Changsha kentinde düzenlenen Çin-Afrika Zirvesi kapsamında, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi (sağda), Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa (solda) ile bir araya geldi.

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