DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,22 -0,05%
ALTIN
5.944,35 -0,43%
BITCOIN
3.706.228,4 1,03%

Çin'den Venezuela'ya Destek: Wang Yi 'Zorbalığa' Karşı

Wang Yi, Yvan Gil ile telefonda görüşerek Çin'in Venezuela'ya desteğini ve "zorbalığa" karşı duruşunu, egemenlik ve stratejik ortaklık vurgusuyla açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:31
Çin'den Venezuela'ya Destek: Wang Yi 'Zorbalığa' Karşı

Çin'den Venezuela'ya Destek: Wang Yi "Zorbalığa" Karşı

Telefon görüşmesinde egemenlik ve stratejik ortaklık vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Çin'in Venezuela'ya desteğini yineledi.

Wang, ABD'nin baskısını artırdığı bir dönemde Çin'in "zorbalığa" karşı olduğunu ve ülkelerin kendi egemenliklerini koruma hakkını desteklediğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Çin ile Venezuela arasındaki ilişkinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğu ve karşılıklı güven ve desteğin ikili ilişkilerin geleneksel bir unsuru olduğu vurgulandı.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ, VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI YVAN GİL İLE YAPTIĞI TELEFON...

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ, VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI YVAN GİL İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİNDE, VENEZUELA’YA DESTEĞİNİ BELİRTEREK, ÇİN'İN "ZORBALIĞA" KARŞI OLDUĞUNU AKTARDI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Maccabi Tel Aviv ve İsrail Protesto Edildi
2
Ordu Ünye'de Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Gülşah Durbay’ın Ardından: Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık’ta Yeni Başkan Seçecek
4
Memişoğlu: Türkiye'nin üçte birinin sigara içmesini bir Sağlık Bakanı olarak istemiyorum
5
MHP'li Muratgül'den AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Şankazan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
6
Feti Yıldız: Yılbaşından Sonra Komisyon Raporunu Meclis'e Göndereceğiz
7
Fidan, BM İnsani İşler Koordinatörü Fletcher’i Kabul Etti

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor