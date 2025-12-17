Çin'den Venezuela'ya Destek: Wang Yi "Zorbalığa" Karşı

Telefon görüşmesinde egemenlik ve stratejik ortaklık vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Çin'in Venezuela'ya desteğini yineledi.

Wang, ABD'nin baskısını artırdığı bir dönemde Çin'in "zorbalığa" karşı olduğunu ve ülkelerin kendi egemenliklerini koruma hakkını desteklediğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Çin ile Venezuela arasındaki ilişkinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğu ve karşılıklı güven ve desteğin ikili ilişkilerin geleneksel bir unsuru olduğu vurgulandı.

