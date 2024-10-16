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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Fucien Eyaleti Ziyareti

Şi Cinping, Fucien'de kırsal kalkınma ve kültürel miras çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:40
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Fucien Eyaleti Ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi'nin Fucien Ziyareti

Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaleti, Devlet Başkanı Şi Cinping'in son ziyaretine ev sahipliği yaptı. CGTN'nin aktardığına göre, Şi, Tayvan Boğazı'nın kıyısında yer alan Cangcou şehrini ziyaret ederek, kırsal kesimin yeniden canlandırılması, kültürel mirasın korunması ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılması konularında yürütülen çalışmaları inceledi.

Aociao Köyü'nde Kırsal Kalkınma Vurgusu

Şi, Aociao köyünde yaptığı ziyaret sırasında, kırsal kesimin parlak bir geleceğe sahip olacağına ve çiftçilerin refah dolu bir yaşam süreceğine dair umutlarını dile getirdi.

Askeri Tatbikata Dair Değerlendirme Yok

Bu ziyaret, Çin'in Tayvan Adası çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatın ardından gerçekleşti. Ancak, Başkan Şi, tatbikata dair herhangi bir yorumda bulunmadı.

14 Ekim'de gerçekleştirilen tatbikatta, Çin, Tayvan'ı kuzey, güney ve doğudan çevreleyerek kritik limanlarını abluka altına aldı. Bu süreçte, savaş uçakları ve gemilerle çok yönlü saldırı tatbikatları yapıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Açıklamaları

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikat süresince Çin ordusuna ait toplam 125 savaş uçağı, 17 savaş gemisi ve 17 sahil güvenlik gemisinin Tayvan çevresinde gözlemlendiğini açıkladı. Ayrıca, savaş uçaklarından 90'ının, Tayvan Boğazı'nda, tarafların etkili olduğu alanları sınırlandırdığı kabul edilen "orta çizgi"nin ötesine geçtiği belirtildi. Bu uçuşlar, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" olarak ilan ettiği sahada gerçekleştirildi.

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