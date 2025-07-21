Samsun'da Hüseyin Dede Mesire Alanı Açıldı

Samsun'da Hüseyin Dede Mesire Alanı Törenle Hizmete Açıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, 220 bin metrekarelik geniş bir alan olan Hüseyin Dede Mesire Alanı, düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yönetilen bu değerli alan, doğa turizmini destekleme amacıyla Alaçam Belediyesine devredildi. Alaçam Belediyesi, mesire alanını modern bir piknik alanına dönüştürdü.

Rahat ve Güvenli Piknik İmkanı

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşların bu yeni alanda rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde piknik yapabileceğini vurguladı. Başkan Özdemir, "Mesire alanında ormancı masaları, tuvaletler ve mangal yapma yerleri bulunmaktadır. İleride bir restoranın da inşaatını gerçekleştireceğiz. Amacımız, insanların doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bir alan sunmak," dedi.

Doğa ile İç İçe Bir Deneyim

Piknik için alanı ziyaret eden Tayfun Yılmaz, mesire alanının görünümünden oldukça memnun kaldığını belirtti. Yılmaz, "Gerçekten çok güzel bir manzara ortaya çıkmış. Tüm vatandaşlarımızı buraya gelmeye davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Ayrıca, ailesiyle birlikte piknik yapan Ayşe Mangır, mesire alanındaki düzenlemenin bölgeyi daha güzel bir hale getirdiğini ifade etti.

Açılış Törenine Katılım

Açılış törenine Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal ve Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar gibi önemli isimler de katılım gösterdi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Hüseyin Dede Mesire Alanı törenle hizmete açıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Hüseyin Dede Mesire Alanı törenle hizmete açıldı.