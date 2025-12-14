Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu

Yaylada bulunan keçiye duyarlı müdahale

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Çamlıca köyü'nde yaylada koyun otlatırken yaralı bir hayvanla karşılaşan Mücahit Dikenova, dağ keçisi olduğunu fark ettiği hayvanı yardım etmeden bırakamadı.

Dikenova, yaralı dağ keçisini evinin yanında bulunan ahır'a alarak bakımını üstlendi ve yaralarını sardı. Bir süre ahırda koyunların arasında beslediği keçi, kısa sürede ailenin ve çocukların sevgisini kazandı. Aile, keçiye 'Garip' adını verdi.

Durumu öğrenen Dikenova, yetkililere haber verdi ve keçi teslim edilmek üzere Milli Parklar birimlerine bildirildi. Köy halkı da Dikenova’nın duyarlı davranışını takdirle karşıladı.

Mücahit Dikenova olayla ilgili olarak, "Bu dağ keçisini yaralı bir şekilde dağda bulduk. Eve getirdik ve kendi imkanlarımız ile tedavi etmeye çalıştık. Daha sonra gerekli birimlere bilgi verdik" dedi.

Yaralı keçi, gerekli tedavi işlemlerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılmak üzere yetkililere teslim edilecek.

