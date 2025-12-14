DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.843.352,72 0,07%

Kopan Parmağını Buz Poşetiyle Koruyup 600 km Geldi, Türkiye'de Dikildi

Bulgaristan'dan kopan parmağını buzla koruyup 600 km getirip Bursa'da 14-15 saat sonra dikilen 55 yaşındaki Sayit Karataş'ın hikayesi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:23
Kopan Parmağını Buz Poşetiyle Koruyup 600 km Geldi, Türkiye'de Dikildi

Kopan Parmak 600 Kilometre Yol Katetti, Bursa'da Başarıyla Dikildi

Olayın Özeti

55 yaşındaki Sayit Karataş, Bulgaristan'da güvercinleri için kümes yaparken metalin arasına sıkışan parmağının tırnak kısmından koptu. İlk müdahalenin ardından gittiği hastaneler parmağın dikilemeyeceğini belirtince Karataş, kopan parçayı buz dolu poşetlerde koruyarak Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

600 kilometrelik yolculuk ve sürekli soğuk tutma çabası sonuç verdi: Kopan parmağı Bursa'daki hastanede, kazadan yaklaşık 14-15 saat sonra başarılı şekilde yerine dikildi.

Hasta Anlatıyor

"Hobi olarak güvercinlere kümes yaparken metalin arasına sıkıştı. İlk müdahaleyi bulunduğumuz şehirde yapmaları için hastaneye gittik. Ama orada olumlu bir cevap alamadık. Sonra Sofya’da yapılabileceğini söylediler. Orada da hastaneye ulaştık, orada da sadece bu eksiğin dikilemeyeceğini, etrafından doku alarak yapabileceklerini söylediler. Ama bu bizim içimize yatmadı. Sonra tanıdıklarımızın vasıtası ile doktor beye ulaşıldı. O da aynı şekilde deneyebileceğini söyledi. Biz de o riski alarak hastaneye geldik. Parmağı getirirken hijyen şartlarını oluşturmaya çalıştık. Aldığımız ufak da olsa ilk yardım bilgilerinden, buzun içine koyduk. Küçük bir torbanın içine, hastaneye de orada bu şekilde ulaştık. Bulgaristan’dan Bursa’ya gelirken de aynı şekilde buz torbası içinde, ayrı bir kabın içinde bu şekilde buraya geldik. 600 kilometre bir mesafe; buz torbasının buzları eridiğini gördüğümüz zaman yakın bir alabileceğimiz noktadan buz aldık. Sürekli soğuk halde tutmaya çalıştık, sanırım da başardık herhalde"

Operasyon ve Doktorun Değerlendirmesi

Bursa'daki Doruk Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ekibi tarafından değerlendirilen hasta, operasyon öncesi riskler hakkında bilgilendirildi. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Furkan Karabulut süreci şöyle aktardı:

"Öncelikle kopan parçanın canlılığına, dokuların ölüp ölmediğine ameliyathanede değerlendirdik ve kopan parçanın yerine dikilebilir olduğunu gördük ve hastamızı operasyona aldık. Hadiseden sonra 14-15 saat geçtiği için bu kopan parmağı tutma ihtimalinin düşük olduğunu, operasyonun başarısız olabileceği gibi durumları anlatarak hastamızı operasyona aldık. Hastamıza bir şans vermek istedik ve yaklaşık 1 hafta oldu; hastamızın kopan parmak ucunu yerine dikeli 1 haftadır günlük takiplerimizi yaparak parmağın dolaşımını sağlamış olduk. Bu yaptığımız operasyon sayesinde hastamızın parmağını hem estetik olarak hem de fonksiyonel olarak ileride eskisi gibi kullanabileceğini düşünüyoruz. Bu ameliyat sayesinde, tabi burada bu tarz operasyonlarda parmak kopması, parmak ucu kopması ya da parmağın tamamı kopabilir, biz zamanla yarışıyoruz. Bizim için zaman çok değerli. Bu hastamızda da uzun bir zaman geçmesine rağmen ve ameliyatın diğer zorlu şartları da olmasını göz önünde bulundurarak biz bütün riskleri alıp hastamızın kopan parmağını yerine diktik ve başarılı sonuçlandırdık"

Sonuç: Kopan parmağın soğuk koşullarda korunması ve zamanında müdahale sayesinde, hasta hem estetik hem fonksiyonel açıdan umut verici bir sonuç aldı. Uzmanlar, parmak kopmalarında zamanın ve doğru korunmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.

YURT DIŞINDA KUŞLARI İÇİN KÜMES YAPMAK İSTEYEN KİŞİ, PARMAĞI TIRNAK KISMINDAN SIKIŞARAK KOPTU....

YURT DIŞINDA KUŞLARI İÇİN KÜMES YAPMAK İSTEYEN KİŞİ, PARMAĞI TIRNAK KISMINDAN SIKIŞARAK KOPTU. KOPAN PARMAĞINI BUZ POŞETLERİYLE SOĞUK TUTARAK TÜRKİYE'YE GELEN ADAM, 14 SAAT SONRA DİLEN PARMAĞIYLA YÜZÜ GÜLDÜ.

YURT DIŞINDA KUŞLARI İÇİN KÜMES YAPMAK İSTEYEN KİŞİ, PARMAĞI TIRNAK KISMINDAN SIKIŞARAK KOPTU....

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle 20 Uluslararası, 4 Ulusal Seviyede Aranan Suçlu Türkiye’ye Getirildi
2
Kültepe'de 4 bin 500 Yıllık Kurutulmuş Meyveler: Elma, Üzüm ve Kızılcık
3
Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası
4
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
5
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
6
Adana'da Otomobil Patladı: Sürücü İsmail Hakkı Doğan Hayatını Kaybetti
7
Igudesman & Joo ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Görkemli Final

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama