Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm

Kocaeli Büyükşehir’in metro, kentsel dönüşüm, fuar ve sosyal yatırım projeleriyle şehir 2028 hedefli metro ve güçlü altyapı kazanıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:59
Kocaeli kabuk değiştiriyor: Dev projelerle yeni bir dönem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fuar merkezinden metro hatlarına; sosyal yaşam ve spor tesislerinden kentsel dönüşüm ve millet bahçelerine uzanan kapsamlı yatırımlarla kentte köklü bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Mutlu Şehir Kocaeli vizyonu çerçevesinde atılan adımlar, bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde şehri daha yaşanabilir ve dirençli hale getirmeyi hedefliyor.

Metro hatlarıyla ulaşımda yeni dönem

Hayata geçirilen Kuzey Metro Hattı, şehrin doğu-batı ekseninde toplam 58 kmlik gidiş-dönüş hattı ve 18 durağıyla planlanıyor. Hattın günlük 300 binden fazla yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor ve tamamlanma yılı olarak 2028 işaret ediliyor.

Projelendirilen 21 kilometrelik Güney Metro Hattı ise İzmit ile Gölcük arasını 28 dakikaya indirecek. Kuzey Metro Hattı ile entegre çalışacak bu hat, Gölcük’ten Körfez veya Kartepeye kesintisiz metro ulaşımı sağlamayı amaçlıyor ve yoğun sabah-akşam trafiğinin yükünü hafifletecek.

Kentsel dönüşümle güvenli ve dirençli bir Kocaeli

Büyükşehir, daha güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmak için kent genelinde 7 ilçedeki 14 bölgede toplam 5 bin bağımsız birimin dönüşümü için çalışma başlattı. Projenin finansmanındaki kritik destek ise Dünya Bankası aracılığıyla sağlanıyor: hak sahiplerine 180 ay vade, yüzde 0,69 sabit oran ve 3 milyon TL'ye kadar kredi imkânı sunuldu.

Etap etap ilerleyecek dönüşüm tamamlandığında, eski ve riskli yapılar yenilenecek; böylece Kocaeli daha güvenli, dayanıklı ve geleceğe hazır bir şehir olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Kocaeli genelinde yükselen yeni fuar merkezi, sosyal yaşam kompleksleri, spor tesisleri ve millet bahçeleri gibi büyük ölçekli yatırımlar; doğa ile iç içe yaşam alanları, modern ulaşım çözümleri ve güçlü altyapı yatırımlarıyla kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

