Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı

Plakalı araç sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 45 AZF 566 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı. Kazada yaralanan ve sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

