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Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Endonezya ile İlişkileri Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Han Cıng, Endonezya'daki mevkidaşı Gibran ile ikili ilişkileri ve işbirliğini derinleştirme konularında görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:03
Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Endonezya ile İlişkileri Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han’ın Endonezya Ziyareti

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Endonezya’yı ziyareti sırasında, yeni göreve başlayan mevkidaşı Gibran Rakabuming Raka ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Han’ın Devlet Başkanı Şi Cinping’in temsilcisi olarak Endonezya’nın yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun yemin törenine katılmasının ardından gerçekleşti.

İkili Görüşmeler ve İşbirlikleri

Cakarta’daki görüşmelerde, Han, Gibran’ı yeni görevine başlaması dolayısıyla tebrik etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin, iyi komşuluk ve işbirliği ilkeleri çerçevesinde ilerlediğine dikkat çekti. Han, Çin ve Endonezya’nın ilişkilerinin, karşılıklı somut faydalar sağladığını vurgulayarak, her alanda işbirliğini derinleştirmenin önemi üzerinde durdu.

Gelecek Vizyonu

Han, ayrıca, Çin’in Endonezya hükümetinin kalkınma stratejileri ile uyumlu çalışmayı ve Kuşak ve Yol Projesi çerçevesinde işbirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Bu bağlamda, ortak bir geleceği paylaşan Çin-Endonezya topluluğunun inşasını sağlamayı umduğunun altını çizdi.

Endonezya'nın yeni Devlet Başkan Yardımcısı Gibran ise, iki ülke liderleri arasındaki mutabakat doğrultusunda, Çin ile ilişkileri geliştirme konusundaki olumlu ivmeyi sürdürmeye istekli olduklarını açıkladı.

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