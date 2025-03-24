Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japon Balıkçı Gemilerini Uzaklaştırdı

Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgeye giren 4 Japon balıkçı gemisini uzaklaştırdı ve bölgedeki devriyelerini sürdüreceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:41
Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japon Balıkçı Gemilerini Uzaklaştırdı

Japon Balıkçı Gemilerine Uyarı

Çin, Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku" ve Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı ihtilaflı adacıklar çevresindeki sulara izin vermedi. Çin, bu bölgede 21-24 Mart tarihleri arasında bulunduğu belirtilen dört Japon balıkçı gemisinin uzaklaştırıldığını duyurdu.

Çin Sahil Güvenliği Açıklama Yaptı

Çin Sahil Güvenliği sözcüsü Liu Dıcün, yaptığı açıklamada, Japon gemilerine uyarılarda bulunulduğunu ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulandığını belirtti. Liu, Japon gemilerinin Çin'in "Diaoyü" adacıkları çevresine yasa dışı giriş yaptığını ifade ederek, bu sebeple bölgelerinden uzaklaştırıldıklarını vurguladı.

Ulusal Egemenlik ve Güvenlik Vurgusu

Liu, Diaoyü ve bağlantılı adaların "Çin toprağı" olduğunu savunarak, Japonya'nın burada gerçekleştirdiği "yasa dışı" faaliyetlerin son bulması için çağrıda bulundu. Ayrıca, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve denizlerdeki haklarını korumak amacıyla bölgedeki devriyelerine devam edeceğini ifade etti.

Doğu Çin Denizi Anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku" ve Çin'in "Diaoyü" adıyla bilinen adacıklar, iki ülkenin de tarihsel olarak egemenlik alanı olarak gördüğü bir bölge. Bu adacıklar, Japonya'nın Tayvan Adası’na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin bir parçası olarak kabul ediliyor ve halen Tokyo'nun fiili kontrolünde bulunuyor. 4,3 kilometrekare genişliğindeki bu kaya yığınları üzerindeki anlaşmazlık, zaman zaman Pekin ve Tokyo arasında gerilime yol açıyor.

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