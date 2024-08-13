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Çin, Filipinler'i Scarborough Sığı'ndaki İhlal Eylemlerini Durdurmaya Çağırdı

Çin, Filipinler'i Scarborough Sığı'ndaki ihlalleri sonlandırmaya çağırdı. Gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:47
Çin, Filipinler'i Scarborough Sığı'ndaki İhlal Eylemlerini Durdurmaya Çağırdı

Çin, Filipinler'e Uyarıda Bulundu

Çin Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'e ait Scarborough Sığı'ndaki "ihlal eylemlerini" durdurması için çağrıda bulundu. Bu açıklama, bölgedeki gerginliğin artması üzerine yapıldı.

Gerilimin Nedeni ve Çin'in İddiaları

Bakanlık sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında Scarborough Sığı'nın tarihten bu yana Çin'e ait olduğunu savundu. Lin, Filipinler'e ait bir uçağın Çin hava sahasına izinsiz girdiğini öne sürerek, bunun provokatif bir eylem olduğunu belirtti.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı'nın Tepkisi

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Scarborough Sığı'ndaki bu olaylar üzerine Çin'i diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiğini açıkladı.

Filipinler Genelkurmay Başkanının Açıklamaları

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner, 10 Ağustos tarihinde Çin Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçağın Scarborough Sığı üzerinde yaptığı tehlikeli manevraları kınadı. Bu eylemlerin Filipinler'e ait devriye uçağındaki mürettebat için tehlike arz ettiğini dile getirdi.

Scarborough Sığı Hakkında Kısa Bilgi

Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor. Bu bölge halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını gözler önüne seren önemli bir bölge.

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