Çin, G7 Dışişleri Bakanları'nın Açıklamalarını Protesto Etti

Çin, G7'ye karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle Kanada'yı protesto etti ve G7'yi ideolojik önyargılardan vazgeçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 20:48
Çin, G7 Dışişleri Bakanları'nın Açıklamalarını Protesto Etti

Çin, G7 Dışişleri Bakanları'nın Açıklamalarını Protesto Etti

Çin, Grup 7 (G7) ülkeleri dışişleri bakanlarının Kanada'nın Charlevoix şehrinde düzenledikleri toplantı sonrası yaptıkları açıklamalar karşısında Kanada'yı protesto etti. Çin'in Kanada Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, G7 bakanlarının ortak değerlendirmelerinin ardından, "Çin'i baskılamak ve Çin'e saldırmak, G7'nin iç anlaşmazlıklarına deva olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Tayvan ve Güney Çin Denizi Üzerine Vurgu

Açıklamada, başta Tayvan ve Güney Çin Denizi olmak üzere, Asya-Pasifik ve Ukrayna krizi gibi konularda yöneltilen eleştirilerin ön yargı ve kötü niyet taşıdığı iddia edildi. Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Çin, Tayvan sorununun "iç iş" olduğunu vurgulayarak, dış müdahalelere karşı çıktıklarını dile getirdi. Ayrıca, Tayvan Boğazı'ndaki barışın, bağımsızlığı savunan ayrılıkçılığa karşı durarak sağlanabileceği ifade edildi.

Asya-Pasifik Bölgesi için Barış ve Kalkınma

Güney Çin Denizi'nin dünyanın en güvenli ve serbest deniz geçişi olduğunu belirten açıklamada, Asya-Pasifik'ın "barış ve kalkınmanın vadedilmiş toprağı" olduğu vurgulandı. Bu bölgenin jeopolitik rekabetin satranç tahtası haline gelmemesi gerektiği aktarıldı.

Ukrayna Krizi ve Ekonomik İddialara Tepki

Çin, Ukrayna krizinin çıkışında taraf olmadığını ve çatışan taraflara silah satmadığını belirtti. Ayrıca, G7 ülkelerinin savaşta ateşe körükle gitmekle suçlanamayacağını ifade etti. G7'nin Çin ekonomisiyle ilgili "kapasite fazlası üretim" ve "piyasayı bozucu faaliyetler" iddialarına da tepki gösterildi. Bu iddiaların uluslararası ekonomik düzeni sarstığı ve sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiği belirtilerek, G7'nin bu yaklaşımının yanıltıcı olduğu ifade edildi.

Son olarak, Çin, G7'yi Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik ön yargıları bırakmaya, diğer ülkeler hakkında haksız ve aşağılayıcı yorumlardan kaçınmaya çağırarak, uluslararası toplumda bölünme yaratmaktan vazgeçmelerini talep etti.

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