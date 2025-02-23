Çin İstihbaratı: Alçak İrtifa Hava Araçları Ulusal Güvenlik Açısından Tehdit Oluşturuyor

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, ticari dron ve hava taksilerinin ulusal güvenliği tehdit edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:02
Çin İstihbaratı: Alçak İrtifa Hava Araçları Ulusal Güvenlik Açısından Tehdit Oluşturuyor

Çin İstihbaratından Önemli Uyarı

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, ticari amaçlı dronlar, hava taksileri ve taşıma araçlarının ulusal güvenliğe yönelik risk oluşturabileceği konusunda alarma geçti. Bakanlığın WeChat hesabından yaptığı açıklamada, alçak irtifa ekonomisinin gelişimi ile birlikte bu araçların yaygın kullanımıyla ortaya çıkabilecek güvenlik tehlikelerine dikkat çekildi.

Veri Güvenliği Tehlikeleri

Paylaşımda, alçak irtifa hava araçlarının üretimi ve uçuş faaliyetlerinin büyük miktarda hassas veri ürettiği belirtildi. Geçmişte bazı kötü niyetli müdahaleler ve güvenlik açıklarının yaşanmış olması, bu alandaki düzenlemelerin önemini artırmaktadır. Özellikle dronlar gibi insansız hava araçlarının genellikle düşük maliyetli metal olmayan malzemelerden yapıldığı ve bu nedenle radar sistemleri tarafından tespit edilmediği vurgulandı.

Gizlilik ve Keşif Riskleri

Ayrıca, alçak irtifa hava araçlarının taşıdığı yüksek çözünürlüklü kameraların, uçuş alanlarından yetkisiz gözetleme yapılmasına olanak tanıdığına işaret edildi. Alçak irtifa ekonomisi, genellikle yerden 1000 metre yükseklikler arasında gerçekleşen gelir getirici faaliyetleri kapsamaktadır.

Alçak İrtifa Hava Araçlarının Çeşitleri

Görüntüleme, takip, yolcu ve kargo taşıma amacıyla kullanılan dron tipindeki insansız hava araçları ile dikey kalkış ve iniş araçları (VTOL), alçak irtifa hava araçları olarak adlandırılmaktadır.

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