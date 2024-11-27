Çin Savunma Bakanı Dong Cün Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

Çin Savunma Bakanı Dong Cün Üzerine Yolsuzluk İddiaları

Aralık 2023'te göreve gelen Çin Savunma Bakanı Dong Cün hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı ileri sürüldü. Financial Times gazetesinin ismini vermediği yetkililere dayandırdığı habere göre, Dong’un adı, Çin Halk Kurtuluş Ordusunu (ÇHKO) hedef alan daha geniş bir yolsuzluk soruşturması içinde geçiyor.

Şi Cinping'in Yeni Soruşturma Dalgası

Haberlere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ÇHKO’ya yönelik yeni bir yolsuzluk soruşturması başlattı ve bu süreçte görevdeki Savunma Bakanı'nın da incelendiği belirtildi. Dong, göreve gelmeden önce yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan Li Şangfu’nun yerine geçmişti.

Pek Çok Üst Düzey Asker İhraç Edildi

Sadece son iki yılda, Çin’deki silahlı kuvvetler için başlatılan yolsuzluk soruşturmaları neticesinde birçok üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edildi. 2023 yılı itibarıyla Roket Kuvvetleri ve Donanım Geliştirme Dairesi gibi önemli birimlerdeki liderler dahi soruşturmalar sonunda rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanacak.

Meclis Üyeliklerine Son Verilen Generaller

Yıl sonundaki yasama oturumunun ardından, Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, 30 Aralık 2023'te 9 generalin meclis üyeliklerine son verildiğini duyurdu. Bu generaller arasında hem Roket Kuvvetleri hem de Donanım Geliştirme Dairesi'nden yüksek rütbeli isimler yer alıyor.

Yolsuzluk Susurları ve Soruşturmalar

Parti disiplini ve kanunları ihlal şüphesiyle yapılan bu ihraçların, yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde gerçekleştiği söyleniyor. Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Dıng Cıping gibi bazı üst düzey askerlerin kamuya açık etkinliklere katılmamaları, bu soruşturmaların daha geniş bir yolsuzluk ağına yayılmış olabileceğini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.