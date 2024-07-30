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Çin, Sibirya Kaplanları İçin Erken Uyarı Sistemi Geliştirdi

Çin, Sibirya kaplanlarını korumak için gelişmiş bir erken uyarı sistemi oluşturarak insan-hayvan çatışmalarını önlemeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:57
Çin, Sibirya Kaplanları İçin Erken Uyarı Sistemi Geliştirdi

Çin'den Sibirya Kaplanlarını Koruma Hamlesi

Çin, Sibirya kaplanlarının korunması ve insanların bu vahşi hayvanlarla olan çatışmalarının azaltılması amacıyla yenilikçi bir erken uyarı sistemi geliştirdi.

Erken Uyarı Sistemi Özellikleri

Xinhua ajansının bildirdiğine göre, bu yeni sistem; gözetleme dronları, akıllı kızılötesi kameralar ve akıllı izleme sistemleri gibi teknolojilerden oluşmaktadır. Böylece, Sibirya kaplanlarının yaşadığı bölgelerdeki olası insan-hayvan karşılaşmalarına karşı önceden uyarılar yapılabilecek.

Uzmanların Değerlendirmeleri

Çin'de düzenlenen Kaplan ve Leopar Korunması ve Kurtarılması Forumu'nda, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Kaplan Programı Görevlisi Markus Radday, ülkenin kaplan koruma alanında başarı gösteren 5 Asya ülkesinden biri olduğunu belirtti. Radday, geliştirilen teknolojilerin insan ve kaplanlar arasındaki çatışmaların azaltılmasında önemli bir model olduğunu vurguladı.

İnsan ve Vahşi Yaşam Arasında Denge

Sibirya Kaplanları İzleme ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Limin, kaplanların yaşadığı bölgelerde insanlarla karşılaşma olasılıklarının arttığını ifade ederek, vahşi yaşamı koruma ile insan güvenliğini sağlama arasında bir denge kurmak istediklerini belirtti. Feng, "Gerçek zamanlı videoları geri gönderebilen ve bunları yapay zekayla analiz edebilen erken uyarı sistemi aracılığıyla insanlar, vahşi hayvanların varlığına karşı daha önceden uyarılacak," dedi.

2010'dan bu yana sayıları artan Sibirya kaplanlarından 70 tanesinin Çin topraklarında yaşadığı bilinmektedir.

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