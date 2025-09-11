Çin ve ABD Bakanları Görüştü: Tayvan ve Askeri İlişkiler Gündemde

Çin ve ABD'nin dışişleri ile savunma bakanları üst düzey temaslarda bulundu; Tayvan, askeri ilişkiler ve Şi-Trump olası görüşmesi konuşuldu.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 01:58
Çin ve ABD Bakanları Üst Düzey İletişim Kurdu

Çin ve ABD'nin dışişleri ile savunma bakanları art arda görüşmeler gerçekleştirdi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda; Çin Savunma Bakanı Dong Jün ise mevkidaşı Pete Hegseth ile video konferans yoluyla temas kurdu.

Şi-Trump görüşmesi hazırlığı değerlendirmesi

Görüşmelerin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşmenin hazırlığı olabileceği tahmin ediliyor. Liderler en son, iki ülke arasındaki ticaret gerilimlerinin ardından 5 Haziran tarihinde ilk kez telefonda görüşmüş ve 1,5 saat süren görüşmede birbirlerini ülkeye davet etmişlerdi.

Trump'ın, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek APEC Zirvesi öncesinde Çin'i ziyaret edebileceği veya zirve marjında liderlerin bir araya gelebileceği öngörülüyor.

Vang Yi'den Tayvan ve ilişkilerin yönlendirilmesi vurgusu

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Vang Yi görüşmede iki ülkenin "iki büyük gemi" olarak yolundan sapmadan ilerlemesi gerektiğini, liderlerin vardığı mutabakatın ödünsüz uygulanmasının şart olduğunu belirtti. Vang, ABD'nin son dönem söz ve eylemlerinin Çin'in meşru haklarına zarar verdiğini ve iç işlerine müdahale ettiğini savunarak, "ABD, özellikle Tayvan gibi Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda sözleri ve eylemlerinde ihtiyatlı olmalı." dedi.

Vang ayrıca, Çin ile ABD'nin II. Dünya Savaşı'nda birlikte savaştıklarını, günümüzde de dünya barışı ve refahı için işbirliği yapmaları gerektiğini, devlet başkanı diplomasisinin yönlendirici rolüne ve farklılıkların uygun şekilde yönetilmesine vurgu yaptı. Açıklamada görüşmenin zamanlı, gerekli ve verimli olduğu ve ilişkilerin istikrarlı gelişiminin teşvik edilmesinin önemine değinildi.

Dong Jün: Çevreleme girişimleri başarısız olur

Çin Savunma Bakanlığına göre Dong Jün, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmede iletişim ve temasın sürdürülmesinin, askeri ilişkilerin eşitlik, saygı ve barış içinde inşa edilmesinin önemini vurguladı. Dong, tarafların birbirinin temel çıkarlarına saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Dong, "Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçılığı güçle desteklemeye ve Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmaya yönelik her türlü dış müdahale ve girişim başarısızlığa mahkumdur." ifadelerini kullandı. Ayrıca Güney Çin Denizi'nde barışı korumak istediklerini, bazı ülkelerin ihlal ve provokasyonlarına karşı çıktıklarını ve Çin'in meşru haklarını güçlü şekilde koruyacağını söyledi: "Ne Çin'i çevreleme ve caydırma, ne de iç işlerine karışma girişimleri başarılı olamayacak."

Görüşmelerde ayrıca tarafların ortak kaygı konusu diğer sorunlarda da istişarelerde bulunduğu bildirildi.

