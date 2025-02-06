Çin ve Brunei Liderleri, Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi ile Brunei Sultanı'nın Tarihi Görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brunei Darusselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile Pekin'de bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 30 yılı kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

İkili İlişkilerin Derinleşmesi

Görüşme sırasında, Şi, Çin ile Brunei arasındaki siyasi güvenin artarak derinleştiğini, kalkınma stratejilerinin uyumlu hale getirildiğini ve işbirliğinden elde edilen verimli sonuçların altını çizdi. Ayrıca, Çin'in Brunei'de daha fazla şirketini yatırım yapmaya teşvik edeceğini, böylece dijital ekonomi, yapay zeka ve yeni endüstriler konularında Brunei’nin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Kuşak ve Yol Girişimi Üzerine Vurgu

Şi, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Brunei'nin Wawasan 2035 ulusal kalkınma planı arasında sinerji sağlanması çağrısında bulundu. Ayrıca, iki ülkenin hibrit pirinç üretimi üzerinde ortak araştırma yürütmesini destekleyeceğini ve Guangşi-Brunei Ekonomik Koridoru ile Hengyi Petrokimya Projesi'nin geliştirilmesini istediğini ifade etti.

Brunei'nin Ekonomik Stratejisi

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah da, Brunei'nin ekonomisini çeşitlendirme stratejisine katkılarından dolayı Çin'e teşekkür ederek, ekonomik ve ticari işbirliğini daha fazla geliştirmek istediklerini kaydetti.

Ortak Açıklama ve Protokoller

Görüşmenin ardından, iki ülkenin stratejik işbirliğini artırmak amacıyla “ortak geleceği paylaşan Çin-Brunei topluluğu” yönünde ortak bir açıklama yapıldı. Liderler; Kuşak ve Yol Girişimi, yargı, ekonomi, ticaret ve medya alanlarında işbirliği protokollerini imzalayarak, işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediler.