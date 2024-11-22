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Çin, Vize Muafiyeti Uygulamasını 9 Ülkeye Daha Yaygınlaştırdı

Çin, vize muafiyeti programına 9 ülke daha ekleyerek yurtdışına seyahatleri artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:48
Çin, Vize Muafiyeti Uygulamasını 9 Ülkeye Daha Yaygınlaştırdı

Çin, Vize Muafiyeti Uygulamasını Genişletiyor

Çin, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Estonya, Letonya ve Japonya vatandaşlarına yönelik olarak tek taraflı vize muafiyeti programını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bu ülke vatandaşlarının, 30 Kasım 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Çin'e vizesiz seyahat edebileceğini açıkladı.

Vize Muafiyeti Hakkında Bilgiler

Bahsi geçen vize muafiyeti, iş, turizm, aile ziyaretleri, temaslar ve geçiş amaçlı seyahatlerde geçerli olacak. Ayrıca, seyahat süresinin 15 gün yerine 30 gün olarak belirlenmesi, bu kapsamda önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Artan Ülke Sayısı

Pekin yönetimi, son aylarda çeşitli ülkelerle düzenlediği vize muafiyeti anlaşmaları ile yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmayı amaçlıyor. Böylece vize muafiyeti programına dahil edilen ülke sayısı 38'e ulaşmış durumda.

Önceki Vize Muafiyeti Anlaşmaları

Çin hükümeti, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına 1 yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat imkanı tanımıştı. Daha önce İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika, Lüksemburg gibi ülkeler de bu programdan yararlanma hakkı elde etti.

Ayrıca, 26 Ocak'ta Singapur ile 30 gün ve 28 Ocak'ta Tayland ile süresiz karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları imzalanmıştı. Şu anda Çin, 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülkeyle, diplomatik, özel ve hizmet pasaportları için de karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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