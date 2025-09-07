Çin Yaogan-40 03 Yer Gözlem Uydularını Fırlattı

Long March-6 ile Şanşi'den başarılı gönderim

Çin, uzaktan algılama özellikli Yaogan sınıfı yer gözlem uydularının yeni grubunu uzaya gönderdi. Haber, Çin haber ajansı Xinhua tarafından duyuruldu.

Yaogan-40 03 uyduları, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatmanın ardından uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Yetkililer, uyduların elektromanyetik çevre tetkiki ve bağlantılı teknik testler için kullanılacağını açıkladı.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 593'üncü taşıma görevi oldu.

Yaogan kelimesi Çince'de uzaktan algılama anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu ve Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harptan sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.