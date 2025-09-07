DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.552.582,75 -0,35%

Çin Yaogan-40 03 Yer Gözlem Uydularını Fırlattı

Çin, Long March-6 ile Şanşi'den Yaogan-40 03 uydularını fırlattı; uydular elektromanyetik çevre tetkiki ve teknik testler için kullanılacak.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 10:16
Çin Yaogan-40 03 Yer Gözlem Uydularını Fırlattı

Çin Yaogan-40 03 Yer Gözlem Uydularını Fırlattı

Long March-6 ile Şanşi'den başarılı gönderim

Çin, uzaktan algılama özellikli Yaogan sınıfı yer gözlem uydularının yeni grubunu uzaya gönderdi. Haber, Çin haber ajansı Xinhua tarafından duyuruldu.

Yaogan-40 03 uyduları, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatmanın ardından uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Yetkililer, uyduların elektromanyetik çevre tetkiki ve bağlantılı teknik testler için kullanılacağını açıkladı.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 593'üncü taşıma görevi oldu.

Yaogan kelimesi Çince'de uzaktan algılama anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu ve Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harptan sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KPSS 2025: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Başladı
2
Bolu'da Yayla Evi Yangını: Şüpheli H.Y. Tutuklandı
3
İlker Arslan teslim oldu: Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
4
TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi
5
Çin Yaogan-40 03 Yer Gözlem Uydularını Fırlattı
6
Adana Karataş'ta Eski Eşini Dövdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı
7
Çayönü Tepesi'nde Yaklaşık 9 Bin 500 Yıllık "Kamusal Yapı" Keşfi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı