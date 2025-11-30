Çine'de Pide ve Izgara Salonlarında Ruhsat ve Hijyen Denetimi

Aydın’ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren pide ve ızgara salonlarında geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı

Kontrollerde iş yerleri ruhsat, hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları ve iş yeri düzeni başta olmak üzere birçok başlık altında incelendi.

Sonuçlar ve yaptırımlar

Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler ve mevzuata aykırı durumlar için işletmelere resmî ihtarlar tebliğ edildi; gerekli görülen bazı işletmeler hakkında ise yasal işlem uygulandı.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli hizmet sunulması amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN PİDE VE IZGARA SALONLARINA YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.