Çine'de Pide ve Izgara Salonlarında Ruhsat ve Hijyen Denetimi

Aydın’ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri, pide ve ızgara salonlarında ruhsat, hijyen ve gıda muhafazası konularında kapsamlı denetim yaptı; eksikliklere işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:46
Aydın’ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren pide ve ızgara salonlarında geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı

Kontrollerde iş yerleri ruhsat, hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları ve iş yeri düzeni başta olmak üzere birçok başlık altında incelendi.

Sonuçlar ve yaptırımlar

Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler ve mevzuata aykırı durumlar için işletmelere resmî ihtarlar tebliğ edildi; gerekli görülen bazı işletmeler hakkında ise yasal işlem uygulandı.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli hizmet sunulması amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.

