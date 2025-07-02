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Çinli Heyet Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı Ziyaret Etti

Çin Halk Cumhuriyeti heyeti, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 18:49
Çinli Heyet Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı Ziyaret Etti

Çinli Diplomatlardan Fethiye’ye İlk Resmi Ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden gelen bir heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Müsteşar Zhang Li, Ye Yifan ve ataşe Dang Guanglong Fethiye'yi ziyaret etti.

Fonksiyonel Temaslar ve Turizm Potansiyeli

Açıklamada, bu tarihi ziyaretin Fethiye’ye olan ilginin ilk resmî adımı olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz yıl Fethiye’ye yaklaşık 100 bin Çinli turistin geldiği belirtildi. Karaca, mayıs ayında Şanghay'da düzenlenen Turizm Fuarı’na destek verdiklerini ifade ederek, “Bölgeye gelen Çinli turistler için Çince broşürler hazırlattık,” dedi.

Fethiye'ye Artan İlgi Bekleniyor

Karaca, görüşmelerin ardından bir rapor hazırlanacağını ve bu raporla birlikte önümüzdeki yıldan itibaren Fethiye’ye yönelik Çin ilgisinin artmasını umduğunu; çalışmaların bunun için devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, Çin heyetinin ayrıca Fethiye Ticaret Odası, ilçedeki sağlık kuruluşları ve turizm sektörü temsilcileriyle de bir araya geleceği ifade edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden bir heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile...

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden bir heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile bir araya geldi. Karaca, heyeti makamında ağırladı.

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