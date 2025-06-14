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Çitlekçi Kuruyemiş, 30. Yılında 30 Togg Hediye Etti

Çitlekçi, 30. kuruluş yılını kutlayarak 30 müşterisine Togg marka otomobil hediye eden kampanyasını başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 20:31
Çitlekçi Kuruyemiş, 30. Yılında 30 Togg Hediye Etti

Çitlekçi, kuruyemiş sektöründe 30. yılını kutlamak için düzenlediği anlamlı kampanyayı başarıyla sonlandırdı. Türkiye genelinde pek çok şubesi bulunan Tunçlar Holding bünyesindeki bu firma, "30. Yıla 30 Togg" sloganıyla toplamda 30 şanslı müşterisine yerli ve milli otomobil Togg hediye etti.

28 Şubat - 31 Mayıs tarihlerinde, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Konya, Bursa, İzmit, Çorum, Yozgat ve Afyonkarahisar’daki Çitlekçi mağazalarından ya da citlekci.com.tr üzerinden yapılan her 500 liralık alışverişe bir çekiliş hakkı verildi. Böylece, alışveriş yapan müşteriler çekilişe katılarak Togg kazanma şansını elde etti.

Çekiliş, 13 Haziran Cuma günü, Ankara Çankaya’daki Çitlekçi Kule Şubesi otoparkında, noter ve milli piyango huzurunda yapıldı. Canlı yayın aracılığıyla, sosyal medya platformlarında YouTube, Instagram ve X üzerinden takipçilerle paylaşılan çekilişin, Milli Piyango İdaresinin izni ile gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu sayede, kampanyanın şeffaflığı ön plana çıkarıldı.

Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren, Tunçlar Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye genelinde...

Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren, Tunçlar Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye genelinde şubeleriyle hizmet veren Çitlekçi, sektörde bir ilki gerçekleştirerek 30 Togg marka otomobil hediye ettiği dev kampanyasını başarıyla sonlandırdı.

Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren, Tunçlar Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye genelinde...

Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren, Tunçlar Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye genelinde şubeleriyle hizmet veren Çitlekçi, sektörde bir ilki gerçekleştirerek 30 Togg marka otomobil hediye ettiği dev kampanyasını başarıyla sonlandırdı.

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