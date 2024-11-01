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Cizre'de Geleneksel Buğday Yemeği Etkinliği

Cizre Muhtarlar Derneği, geleneksel buğday yemeği etkinliği düzenleyerek vatandaşlara lezzetli ikramlar sundu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:55
Cizre'de Geleneksel Buğday Yemeği Etkinliği

Cizre'de Geleneksel Buğday Yemeği İkramı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Muhtarlar Derneği tarafından Hz. Nuh Nebi Camisi karşısında düzenlenen etkinlikte, kazanlarda buğdayla hazırlanan lezzetli yemekler sunuldu.

Tereyağlı ve Cevizli Buğday Yemeği

Etkinlikte, geleneksel yöntemlerle hazırlanan tereyağlı ve cevizli buğday yemeği, vatandaşların beğenisine sunuldu. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, cuma namazının ardından katılımcılara yemeği dağıtarak etkinliğe destek verdi.

Gelenekleri Yaşatma Amacı

Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, bu etkinliğin dedelerden miras kalan bir gelenek olduğunu vurgulayarak, "Kültürümüzün kaybolmaması için her sene bu geleneği yaşatmak istiyoruz. Halkımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz," dedi.

Etkinlik sayesinde katılımcılar, kazanlarda haşlanan buğdayların tereyağı ve cevizle birleştiği lezzetli yemekleri tatma fırsatı buldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Muhtarlar Derneğince düzenlenen etkinlikte, kazanlarda buğdayla...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Muhtarlar Derneğince düzenlenen etkinlikte, kazanlarda buğdayla hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Muhtarlar Derneğince düzenlenen etkinlikte, kazanlarda buğdayla...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Muhtarlar Derneğince düzenlenen etkinlikte, kazanlarda buğdayla hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

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