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Cizre'de Usulsüz Arsa Satışı Önlenerek Dolandırıcılık Engellendi

Cizre'de tapu görevlileri, usulsüz arsa satışını engelleyerek dolandırıcılığı önledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:56
Cizre'de Usulsüz Arsa Satışı Önlenerek Dolandırıcılık Engellendi

Cizre'de Dolandırıcılık Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir kişinin kardeşine ait arsayı satma girişimi, tapu görevlilerinin dikkati sayesinde başarısız oldu. İ.V. (46), 1 Kasım'da kardeşi İ.V.'nin (40) nüfus cüzdanı ile Cizre Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak, yaklaşık 2 milyon lira değerinde bir arsanın satışını gerçekleştirmek istedi.

Şüpheli Nüfus Cüzdanı İncelemesi

Tapu müdürü, satış işlemi için sunulan nüfus cüzdanının gerçekte İ.V.'ye ait olmadığından şüphelenerek, Kimlik Erişim Cihazları (KEC) ile inceleme yaptı. Bu incelemenin ardından, söz konusu nüfus cüzdanının satış işlemi için gelen İ.V.'ye ait olmadığı belirlendi.

Polis Ekipleri Olayı İnceledi

Durum hemen Cizre Tapu Müdürü Kayhan Ümit Kutlucan'a iletildi. Kutlucan, İ.V. ile görüşerek çelişkili bilgiler aldığında durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, İ.V. ve beraberindeki emlakçıyı gözaltına aldı.

Başarı ve Sorumluluk Bilinci

Tapu Müdürü Kutlucan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir kişi arsa satışı için müracaatta bulundu. Ancak verilen nüfus cüzdanının kişiye ait olmadığını tespit ettik. Satışı iptal ettik ve güvenlik güçlerine bildirdik. Bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz.” dedi.

Kaymakam'dan Takdir

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, özverili çalışmaları nedeniyle Tapu Müdürü Kayhan Ümit Kutlucan ve tapu görevlisini tebrik ederek, kendilerine başarı belgesi verdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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